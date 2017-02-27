Душанбе, 27 февраля, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Таджикистан и Россия будут активизировать совместную работу по защите таджикско-афганской границы и задействуют возможности расположенной в этой среднеазиатской стране российской военной базы. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил президент Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

Kremlin.ru Владимир Путин прибывает в Душанбе

«Для нас позиция Таджикистана по региональным проблемам очень важна. В этом смысле считаю Таджикистан ключевой страной по поддержанию безопасности, стабильности в регионе. Как известно, здесь функционирует наша военная база, которая призвана обеспечить безопасность и Таджикистана, и южных рубежей Российской Федерации», — сказал российский лидер.

«Наша страна является форпостом на данном рубеже, и это накладывает на нас огромную ответственность за адекватное реагирование и предотвращение любых возникающих угроз и вызовов. В этой связи мы уделили особое внимание ситуации в Афганистане и высказали общее мнение о крайней важности установления мира и стабильности в этой соседней стране», — подчеркнул таджикский лидер.

Президент Эмомали Рахмон, выступая перед журналистами по итогам переговоров, сообщил также о том, что стороны выразили обоюдное стремление к развитию военного и военно-технического сотрудничества, прежде всего, по линии модернизации вооруженных сил Таджикистана.

О предстоящих поставках военной техники в Таджикистан в конце ноября сообщал и министр обороны России Сергей Шойгу.

«В 2017 году наступает, пожалуй, ключевая фаза по военно-техническому сотрудничеству, по поставкам вооружения и военной техники. В частности, это большое количество авиационной техники, самолеты и вертолеты. Думаю, что все это будет выполнено по плану, в сроки», — сказал генерал армии на встрече с главой военного ведомства Таджикистана генерал-лейтенантом Шерали Мирзо.

Отметим, что протяженность таджикско-афганской границы составляет свыше 1344 километров. На территории Таджикистана дислоцировано крупнейшее военное соединение России, действующее за пределами страны — 201-я военная база, присутствие в этой стране которой оговорено до 2042 года.

Владимир Путин прибыл в Душанбе с официальным визитом сегодня, 27 февраля, из Алма-Аты, где провел встречу с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. По итогам визита в таджикскую столицу президента России, стороны подписали ряд двусторонних соглашений. Завтра российский лидер посетит Киргизию, там также запланирована встреча на высшем уровне.