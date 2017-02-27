Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2017, 16:42 — ИА Регнум.

Шахтёры Ростовской области продолжают выражать свое недовольство по поводу выплат задолженности по зарплате. Инициативная группа вновь и вновь пишет обращения, взывая о помощи. Но одна из последних жалоб, адресованная в прокуратуру, может и вовсе приостановить процесс на неопределенный срок. Об этом сообщают региональные интернет-издания.

Donland.ru Шахтеры

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«На сегодняшний день из 350 млн рублей долга мы выплатили более 170 млн рублей. Но некоторые деятели, вместо того, чтобы поблагодарить губернатора, продолжают подбивать людей на забастовки, пикеты и прочее. Сейчас они вот написали очередную жалобу в прокуратуру, в которой упоминается «Региональная корпорация развития», через которую идут выплаты. Прокуратура начнёт проверку и выплаты, соответственно, остановятся», — цитирует портал Donnews.ru со ссылкой на заместителя донского губернатора Сергея Бондарева.

Напомним, с 13 по 22 февраля горнякам было направлено 1 365 выплат на сумму 36,7 млн рублей. Погашать задолженность перед шахтёрами ОАО «Региональная корпорация развития» начала в августе 2016 года после объявления угледобытчиками голодовки. Тогда до нового года горнякам было перечислено более 70 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Ростовской области Василий Голубев в середине февраля встретился с инициативной группой шахтёров обанкротившейся компании «Кингкоул». По его словам, в феврале «Региональная корпорация развития» должна направить горнякам 50 млн рублей заемных средств. Затем выплаты продолжатся. В частности, в марте и апреле будет выделено по 50 млн рублей. Средства должны быть получены в результате продажи имущества компании-банкрота. Полностью проблему с задолженностью планируется решить ‪к 1 июля 2017 года.

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