Воронеж, 27 февраля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. В управлении ЖКХ Воронежа сменится руководство — решение принято в связи с многочисленными случаями обрушения снега и наледи на прохожих. Об этом было заявлено 27 февраля на еженедельном совещании у губернатора Алексея Гордеева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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«Снегопад» с крыш в областном центре стал одним из основных вопросов на совещании в облправительстве. Глава региона потребовал довести до конца дела, связанные с получением травм прохожими из-за обрушения наледи с крыш.

«По отношению к случаям травмирования людей мы можем констатировать, что не всеми управляющими компаниями это было воспринято к действию. Мы с главой города приняли решение укрепить управление ЖКХ, сменить там руководителя», — заявил Алексей Гордеев.

«Просьба к правоохранительным органам, прокуратуре, управлению Следственного комитета, помочь нам довести до конца всю цепочку ответственности, сделать так, чтобы управляющие компании понимали, что они получают деньги не просто так, а за конкретную работу, и имеют ответственность и перед людьми, и перед властью», — подчеркнул губернатор.

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Как сообщил присутствовавший на совещании руководитель СУ СКР по региону Кирилл Левит, на данный момент в регионе зарегистрировано восемь случаев получения травм в результате падения наледи. Задержан руководитель одной из управляющих компаний города Воронежа, возбуждено уголовное дело.

«Подведем итоги по окончании сезона. И нужно выстроить работу так, чтобы у нас в будущем такие случаи не повторялись», — сказал Алексей Гордеев.

21 февраля о ходе очистки кровель от наледи перед губернатором отчитывался глава города Александр Гусев. Тогда же были анонсированы и отставки в управлении ЖКХ.

Сейчас управление ЖКХ Воронежа возглавляет Игорь Черенков — в администрации города он работает уже 17 лет. Пост заместителя главы города по городскому хозяйству занимает Вадим Кстенин, который до этого руководил управлением ЖКХ области.