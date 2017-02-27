Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Закон о «дальневосточном гектаре», который с 1 февраля 2017 года может получить любой житель России, может стать основой для появления новых населенных пунктов в регионе. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил зампред правительства РФ и полпред президента в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев на Российском инвестиционном форуме, передают «Вести недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Я очень хочу, чтобы на Дальнем Востоке появлялись новые города, новые населенные пункты. Мы сейчас начали программу по освоению «дальневосточного гектара», там уже под 70 тысяч заявившихся, и мы очень старательно оттуда выбираем коллективные заявки, потому что там, где количество заявок более 20, мы уже можем помогать с созданием инфраструктуры. Мы же ищем еще более крупные заявки, такие, которые могут стать зародышами новых городов, населенных пунктов», — сказал Трутнев.

На Дальнем Востоке с применением форм государственной поддержки реализуется около 500 инвестиционных проектов. Если говорить об общем объеме заявленных инвестиций, то с учетом двух последних рассмотренных территорий опережающего развития он превышает 3 трлн рублей, они будут приходить постепенно, до 2024 года», — сказал Трутнев и добавил, что сейчас на Дальнем Востоке строится более 100 объектов инфраструктуры для инвестпроектов.

Также он упомянул вопросы финансирования инвестпроектов. «Государственная поддержка осуществляется сейчас на Дальнем Востоке с мультипликатором 1 к 11, это достаточно большие показатели, но бюджетные деньги все равно нужны. Хотелось бы, чтобы развитие искало источники финансирования внутри самого процесса. Мы бы хотели, чтобы налоги от новых предприятий помогали финансировать следующие проекты», — отметил Трутнев.

Говоря о других проблемных точках в регионе, над которыми предстоит еще много и усиленно поработать, Трутнев упомянул острова Русский и Большой Уссурийский, город Комсомольск-на-Амуре и транспортные коридоры в Приморье.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 февраля в Сочи (Краснодарский край) проходит Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором будут обсуждаться новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены. Планируется, что в форуме примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев.