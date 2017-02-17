В программе «дальневосточный гектар» задействуют 150 млн га земли

По мнению замминистра Минвостокразвития, к выбору «дальневосточного гектара» нужно подходить осознанно, не надо поддаваться ажиотажу

Москва, , 12:25 — REGNUM 150 млн гектар могут быть задействованы в государственной программе «дальневосточный гектар». Любому гражданину на его вкус можно подобрать участок. И на море, и в горах, и в лесах. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Качаев, время от подачи заявки на «дальневосточный гектар» до выдачи договора пользования этого участка — максимум два месяца. Замминистра подчеркнул, что в ряде случаев гражданин может получить официальный отказ в предоставлении земельного участка. «В силу закона есть ряд оснований. Например, если ваш земельный участок попал на территорию коренных малочисленных народов Севера или он попал в военные территории. Федеральная информационная система Росреестра уже позволяет при выборе посмотреть, где есть ограничения на участки, где есть свободная территория», — уточнил он.

Стартовый капитал будет зависеть от вида освоения участка. «Одно дело — человек строит дом, пансионат, гостиницу, другое — использует территорию для заготовки сена для своего личного подсобного хозяйства. Такие варианты использования тоже присутствуют, особенно в сельской местности. На гектаре можно выращивать, например, корма или вести сельское хозяйство как на приусадебном участке. Есть варианты развития пчеловодства», — рассказал Качаев.

Гражданин, получивший землю, может воспользоваться различными мерами поддержки. Например, поддержкой малого и среднего предпринимательства. Сейчас таких мер 35.

«Мы совместно с Фондом развития Дальнего Востока и с Почта Банком разрабатываем кредитный продукт для получателей дальневосточного гектара, когда граждане на освоение земли могут получать займ. Он будет выдаваться по льготным ставкам от 8% до 10,5% на срок до 8 лет. Это очень выгодная процентная ставка на рынке потребительского кредитования», — пояснил замминистра.

По его мнению, к выбору «дальневосточного гектара» нужно подходить осознанно. «Не надо поддаваться ажиотажу. Это право дается гражданину один раз. Заменить участок, после того, как он получит на него права, будет невозможно. Также есть обязанность в течение 5 лет освоить этот земельный участок. Затраты на освоение участка возлагаются на получателя гектара. Прежде чем принять такое судьбоносное решение нужно обстоятельно просчитать затраты, оценить свои силы, определиться, каким образом, можно проезжать до земельного участка, и только после этого принимать осознанное решение», — подытожил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, третий этап программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России, стартовал 1 февраля 2017 года. По последним данным за весь период программы от граждан России поступило более 62 тысяч заявок. Наибольшую активность проявляют жители Приморского края, Хабаровского края, Москвы и Московской области, Якутии и Сахалинской области.

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