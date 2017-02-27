Краснодар, 27 февраля, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» вполне может победить испанскую «Сельту», играть с которой «быкам» предстоит в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-2016/2017. Такое мнение высказал защитник ФК «Краснодар» Налдо, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба 27 февраля.

Fckrasnodar.ru Матч «Краснодар» — «Сельта»

«Я считаю, что «Краснодар» по составу ничем не слабее «Сельты». У нас есть шансы пройти испанцев, но для этого надо продемонстировать на поле все лучшее, на что мы способны и выложиться на все 100%, а, может, и чуточку больше», — отметил бывший бразильский центральный защитник Эдиналдо Гомеш Перейра.

Он отметил, что «Сельта» — хорошая команда, о ее классе красноречиво говорит тот факт, что в предыдущем раунде он выбила из Лиги Европы донецкий «Шахтер». Она играет в атакующий футбол, в ее составе быстрые игроки и сильный нападающий Гвидетти.

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«Нам предстоит очень сложные матчи, и мы должны подойти к ним в самой лучшей форме, чтобы иметь шансы на успех», — сказал Налдо, добавив, что в краснодарском клубе также собраны исполнители высокого уровня

«В общем, мы получили еще один прекрасный шанс показать, что собой представляем на европейском уровне. Уверен, игры будут очень интересными», — заключил защитник «быков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы прошла 24 февраля в швейцарском Ньоне. Соперниками «Ростова» и «Краснодара» стали английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Сельта». Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2016/2017, который, который «Краснодар» сыграл 16 февраля на своем поле в «Фенербахче», завершился победой «быков». Единственный мяч турецкой команде был забит уже на четвертой минуте. Ворота «черно-зеленых» так и остались не распечатанными.

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Первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА пройдет 9 марта на стадионе «Балаидос» в испанском городе Виго, а ответный — в кубанской столице на стадионе ФК «Краснодар» 16 марта.