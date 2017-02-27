Хельсинки, 27 февраля, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Сохранение диалога с Россией является важным фактором политики безопасности Финляндии. С таким заявлением выступил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью Bloomberg.

Motorolla Россия

Ниинистё отметил, что Хельсинки поддерживает контакт не только с Москвой, но и с руководством Германии и США. Вопрос безопасности — один из ключевых для Европейского союза.

Финский президент отметил, что одним из факторов, которые снизили уверенность проживающих в ЕС людей, стало решение Лондона выйти из союза. При этом в ряде стран ЕС предстоят выборы.

«Я уверен, что отдельные люди, семьи по всей Европе чувствует себя немного не в безопасности», — сказал он.

По словам Ниинистё, Москва «бросает вызов» восточным странам ЕС, а политика президента США Дональда Трампа — это угроза с Запада. Тем не менее требования Трампа в отношении членов НАТО по увеличению расходов на оборону президент Финлиндии считает справедливыми.

По словам финского лидера, Финляндия не вошла в состав НАТО в том числе по причине территориальной близости с Россией. При этом Хельсинки укрепляет военное сотрудничество со Швецией, не входящей в военный альянс.

«Возможно, Финляндия контактирует с Россией немного чаще, потому что мы граничим с ней. Продолжение этого диалога — один из главных столпов нашей политики безопасности», — сказал он.

Читайте подробнее: Власти Финляндии не видят в РФ угрозу, но усиливают оборону