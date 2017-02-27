Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Замглавы правительства РФ Ольга Голодец рассказала, что мешает росту производительности труда, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

ИА REGNUM Ольга Голодец

«Основным препятствием росту производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение», — сказала она в ходе Инвестфорума в Сочи.

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К этому подталкивает очень дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, говорит вице-премьер.

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По данным правительства, зарплаты на уровне МРОТ в России получают 4,9 млн человек, при этом МРОТ сейчас ниже прожиточного минимума.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме действует рабочая группа по повышению МРОТ. Вместе с тем глава Минтруда Максим Топилин считает, что задача приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму приведет к регионализации МРОТ, возможно, что будет 85 МРОТ на территории РФ — по числу субъектов РФ. В правительстве обсуждается также установление МРОТ на уровне прожиточного минимума в целом по России. «Такой вариант возможен, но я хотел бы напомнить, что прожиточный минимум очень различается по территориям России: от 8 тыс. рублей до 20 тыс. рублей на Чукотке», — отметил Топилин.