Россия проигрывает конкуренцию в борьбе за профессиональные кадры — Голодец
Москва, 8 февраля 2017, 13:49 — REGNUM В правительстве видят проблему низкой стоимости труда в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявила в Госдуме вице-премьер Ольга Голодец, отвечая на вопрос депутата Олега Шеина («Справедливая Россия»).
«Самый сложный вопрос, который сегодня стоит перед нами — это стоимость труда в России. Я надеюсь, что в течение этого года к теме минимальной оплаты труда мы вернемся, это наша ответственность, это наша обязанность», — сказала она.
Она подчеркнула важность вопроса о среднем, «медианном» уровня оплаты труда в стране. «Это наш абсолютный приоритет, мы выступаем с инициативами, которые двигают наше общество, наше занятое население к увеличению стоимости оплаты труда», — говорит замглавы правительства.
«Мы видим эту проблему, потому что мы проигрываем конкуренцию в борьбе за профессиональные и сильные кадры», — отметила Голодец.МРОТ в России составляет 7800 рублей.
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