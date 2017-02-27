Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Эксперимент по маркировке лекарств пока касается препаратов из списка «7 нозологий», в 2018 году эксперимент распространится на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сегодня, 27 февраля, на Российском инвестиционном форуме заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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Министр отметила, что маркировка лекарственных препаратов не скажется на стоимости препаратов. «Самый оптимальный ее вариант — баркод. Он дешевый, не будет сказываться на стоимости лекарств», — пояснила она.

Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов запущен в РФ с 2017 года. По этой маркировке любой покупатель в аптеке сможет при помощи своего смартфона или сканера в самой аптеке проверить легальность препарата.

В Росздравнадзоре также уверены, что маркировка двухмерным штриховым кодом позволит в автоматизированном режиме обеспечивать защиту от недоброкачественных и контрафактных препаратов.

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Напомним, сейчас перечень ЖНВЛП включает 646 лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Сочи начал работу Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором будут обсуждаться новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены.