Депутат: ФАС должна подключиться к контролю ситуации с маркировкой лекарств

Николай Говорин: Нельзя допустить роста цен на медикаменты в связи с введением маркировки

Москва, , 13:06 — REGNUM По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина («Единая Россия») специальная маркировка медикаментов позволит каждому гражданину проверить происхождение лекарств.

«Однако, необходимо не допустить роста цен на медикаменты в связи со стартом 1 февраля в ряде регионов страны пилотного проекта по внедрению маркировки», — заявил парламентарий.

«Фармацевтические компании, может быть, и понесут какие-то издержки от этой программы, но перекладывать их на плечи граждан недопустимо. Считаю, что к контролю за ситуацией должна подключиться антимонопольная служба», — заявил Николай Говорин.

В целом, считает парламентарий, маркировка лекарств — мера правильная, потому как сегодня на фармацевтическом рынке отмечается рост количества контрафактной продукции. «Специальная маркировка позволит каждому человеку, в том числе, и сотруднику аптеки проверить легальность продукции. Ведь сегодня даже фармацевты не всегда знают происхождение тех или иных препаратов. В результате прием контрафактных медикаментов приводил к гибели пациентов», — отметил он.

«Кроме того, необходимо пересматривать и ассортимент препаратов. Мы стоим на защите прав наших граждан в части того, чтобы в аптеках продавались отечественные препараты, и цены на них не были завышены. Наша принципиальная позиция состоит в том, чтобы население получало качественные лекарственные препараты, чтобы по возможности медикаменты были отечественного производства. Поэтому необходимо реально стимулировать и развивать российскую фармацевтическую отрасль. И маркировка лекарственных препаратов в комплексе других мер станет существенным вкладом в обеспечении граждан качественными медикаментами», — считает Говорин.

Напомним, сегодня в России стартовал пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта.

Эксперимент инициирован согласно постановлению Правительства РФ, опубликованному 30 января. На начальном этапе он будет проводиться в шести субъектах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новгородской и Белгородской областях.

В рамках эксперимента будут маркированы 60 торговых наименований, в том числе 10 лекарств для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, 30 лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Первый этап пилотного проекта продлится до июня 2017 года.

С 2018 года планируется сделать маркировку двоичным штрих-кодом обязательной для всех производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов, реализуемых на территории России.

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