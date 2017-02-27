Москва, 27 февраля, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Банк России предлагает при доработке законопроекта о переводе клиентов бюджетной сферы на карты «Мир» ко второму чтению внести ряд поправок, направленных на соблюдение интересов этой категории держателей карт, сообщается на сайте регулятора.

Banki.ru Карты МИР

Так, по предложению ЦБ, новым бюджетникам и пенсионерам карты «Мир» будут выдаваться с 1 июля 2017 года, а действующие бюджетники должны будут перейти на них до 1 июля 2018 года.

Перевод же действующих пенсионеров будет осуществляться постепенно. Карты «Мир» будут выдаваться им по мере истечения срока действия имеющихся у них в настоящее время карт. Этот процесс должен завершиться к 1 июля 2020 года.

При этом, по мнению Банка России, выпуск карт пенсионерам должен осуществляться на тех же условиях, что и сейчас. В настоящий момент большинство банков выпускают для них карты и осуществляют их обслуживание без взимания комиссий. Такой порядок должен сохраниться, и Банк России будет эту ситуацию контролировать.

Важно отметить, что законопроект сохраняет действующее право граждан выбрать способ получения зарплатных средств и пенсионных выплат. Так, если в настоящее время гражданин получал бюджетные средства наличными или на счет, к которому не привязана карта, то и после вступления поправок в силу эта возможность будет сохранена. Если же бюджетные выплаты сейчас переводятся на карту международной платежной системы, то для получения этих средств будет выдана карта «Мир».

В настоящий момент объем эмиссии карт «Мир» составляет почти 3 млн карт. Банкоматная сеть приема карт банков-участников раскрыта почти на 100%, а терминальная — на 85%. Предполагается, что при доработке законопроекта ко второму чтению все банки обязаны будут полностью раскрыть свои сети в срок до 1 июля 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, касающийся в том числе сроков перевода клиентов бюджетной сферы на карты «Мир». Законопроект предусматривает, что с 1 января 2018 года переводимые на банковские счета клиентов — физических лиц все виды денежных выплат за счет бюджетов бюджетной системы РФ и государственных внебюджетных фондов будут зачисляться кредитными организациями на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов.

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