Актюбинск (Актобе), Казахстан, 24 февраля, 2017, 19:25 — ИА Регнум. В Актюбинском городском суде завершились слушания по делу 70-летнего Жаксылыка Батанова. По версии следствия, 11 ноября 2016 года Батанов позвонил в городское отделение полиции и сообщил о том, что в здании учреждения «Горэлектросети» заложено взрывное устройство. По указанному Батановым адресу срочно выехали сотрудники полиции, ЧС и центра медицины катастроф, однако никакой бомбы в здании не обнаружили.

FailedImitator Телефонный терроризм

На суде выяснилось, что Батанов до выхода на пенсию работал сторожем в «Горэлектросети». 10 ноября он вместе с друзьями распивал спиртные напитки, а утром, опохмелившись, позвонил на номер 102. Что его толкнуло на этот шаг, обвиняемый пояснить суду не смог.

На суде было заявлено, что из-за ложного сообщения о бомбе на место происшествия выезжали 43 полицейских на 16 машинах. Представители потерпевшей стороны заявили, что своими действиями Батанов нанес материальный ущерб «Горэлектросети» в пределах 200 тысяч тенге (40 тыс. руб.), а оперативным службам — в пределах 50 тысяч тенге (10 тыс. руб.). Сам пенсионер свою вину полностью признал и в содеянном раскаялся. Он также попросил суд не наказывать его строго, учитывая преклонный возраст. Согласно решению суда Батанов был признан виновным в заведомо ложном сообщении о террористическом акте. Суд постановил взыскать с пенсионера материальный ущерб, причиненный его звонком: областному департаменту внутренних дел — 65 тыс. тенге (13 тыс. руб.), областному департаменту Комитета национальной безопасности — 14 тыс. тенге (2,8 тыс. руб.), департаменту по чрезвычайным ситуациям — 47 тыс. тенге (9,4 тыс. руб.), Центру медицины катастроф — 8 тыс. тенге (1,6 тыс. руб.) и учреждению «Горэлектросети» — 221 тыс. тенге (44,2 тыс. руб.).

Кроме того, решением суда Батанов приговорен к двум годам лишения свободы (по инкриминируемой ему статье предусмотрено до шести лет лишения свободы — ИА REGNUM ). Однако срок наказания был уменьшен наполовину в связи с амнистией по случаю 25-летия Независимости Казахстана.

Напомним, 5 июня в Актюбинске произошел теракт, в результате которого погибли восемь человек, трое из которых — военнослужащие. Еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. На следующий день на всей территории республики был введен «желтый» (умеренный) уровень террористической опасности, подразумевающий повышенную боевую готовность правоохранительных органов. Именно по этой причине Батанов был задержан на следующий день после звонка. Отметим также, что «желтый уровень» действовал в Казахстане вплоть до 16 января 2017 года. За это время правоохранительными органами были обезврежены несколько террористических группировок, планировавших теракты в различных регионах республики.

Следует отметить, что 3 октября 2016 года в Караганде по делу о «заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма» был осужден на два года лишения свободы учитель физики Юрий Пак. Как сообщало ИА REGNUM, это дело вызвало большой общественный резонанс, поскольку в нем было много нестыковок.

Напомним, 14 апреля 2015 года в Центр оперативного управления (ЦОУ) Караганды позвонил неизвестный, который сообщил о своем намерении заложить бомбу в местном ЦУМе. Звонивший заявил, что его зовут Иваном и он мстит за 10 лет, проведенных в тюрьме.

К ЦУМу тут же были подтянуты экстренные службы. Из здания эвакуировали всех людей. Бомбу саперы не обнаружили. По факту телефонного терроризма было возбуждено уголовное дело. Карагандинская полиция пришла к выводу, что звонок был сделан с аппарата, принадлежащего учителю физики средней школы №86 Юрию Паку.

Учитель попытался представить алиби: в момент, когда был совершен звонок, он помогал коллегам-женщинам носить парты, а мобильный телефон лежал в оставшейся без присмотра сумке в соседнем кабинете. Эту версию подтвердили и коллеги Юрия. Однако полицейские учителям не поверили и провели несколько голосовых экспертиз. Мнения экспертов разошлись. Однако последняя, четвертая экспертиза, проведенная в Алма-Ате, подтвердила, что «голосовые образцы, начинающиеся со слов «полиция, здравствуйте» до слова «алло», принадлежат Юрию Паку».

Сторона защиты настаивала, что голосовые образцы отправлялись в Алма-Ату на экспертизу по электронной почте в сильно ужатом виде. И, по мнению некоторых экспертов, изменение объемов файлов повлияло на качество записи, что привело к неправильному заключению.

Была в деле еще одна странность. По данным оператора мобильной связи, звонок с аппарата Юрия Пака на номер оперативной службы длился всего 6 секунд. Полицейские же общались с лже-террористом почти три минуты.

Однако доводы защиты не были приняты судом во внимание. Кроме того, несмотря на то, что общественность страны требовала адекватного пересмотра этого дела и подписывала петицию в защиту Юрия Пака на имя президента республики, а дочь главы государства Дарига Назарбаева обращалась с официальным письмом к Генеральному прокурору Казахстана Жакипу Асанову, в котором просила еще раз внимательно рассмотреть все обстоятельства этой истории, прокуратура республики пыталась переубедить сторонников осужденного учителя.

Более того, к процессу формирования негативного общественного мнения в отношении Юрия Пака вскоре подключился и Верховный суд. Заведующий отделом информационного обеспечения Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан Болат Кальянбеков, являющийся по совместительству пресс-секретарем Верховного суда, разместил на нескольких интернет-сайтах видеоролики, в которых сам председатель Казыбекбийского районного суда города Караганды (где рассматривалось дело школьного учителя) Шахатбек Абдиров дает разъяснения по вынесенному приговору. Примечательно и то, что эти видеоролики запускались автоматически при просмотре некоторых подростковых сериалов.

На суде апелляционной инстанции приговор учителю оставили без изменений.

Следует отметить, что родные Пака погасили ущерб экстренным службам, который был нанесен в результате ложного звонка о «минировании» ЦУМа. Сумму в размере около 300 тысяч тенге (60 тыс. руб.) им помогли собрать неравнодушные казахстанцы. В конце января школьный учитель подал заявление на сокращение срока по амнистии. Как сообщила супруга осужденного Ольга Пак, они надеются на сокращение неотбытого срока наказания на одну четвертую часть, то есть на пять месяцев.

«Сейчас мы ждем, чтобы наше заявление о сокращении срока передали в суд. Очень переживаем. Также мы готовимся подать жалобу в Верховный суд. Наш адвокат готовит новые доказательства невиновности Юры. В Верховный суд мы будем обращаться вне зависимости от решения по амнистии. Так как наше заявление не означает, что мы признали вину Юры. Мы по-прежнему уверены, что он не виноват», — заявила Ольга Пак.

Однако до сих пор решения по амнистированию Пака нет. Тут следует также отметить, что еще 6 декабря 2016 года начальник департамента по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключённых под стражу и отбывающих уголовное наказание Генеральной прокуратуры Серикбай Еримбетов заявил, что осужденные по статье «лже-терроризм» не могут рассчитывать на амнистию, поскольку подобные деяния относятся к тяжким преступлениям.

«Разжигание межнациональной розни является экстремистским преступлением. Поэтому оно не попадает под амнистию. Лжетерроризм так же не подпадает. Есть общий запрет по экстремистским и террористическим преступлениям, тем гражданам, которые совершили опасный рецидив. Общий запрет также не применяется к педофилам. То есть они по общим правилам не подпадают», — пояснил тогда Еримбетов.

Однако приговор суда по делу пенсионера Жаксылыка Батанова ставит под сомнение заявление Еримбетова. Вполне вероятно, что у школьного учителя из Караганды появился шанс на сокращение срока наказания.