Париж, 24 февраля, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Некоторые преданные фанаты Барака Обамы, покинувшего в начале 2017 года пост главы американского Белого дома, хотят добиться его выдвижения на пост президента Франции. Об этом сообщается на сайте американской телекомпании ABC News .

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

«Они (поклонники) надеются, что бывший президент США будет баллотироваться на должность президента Франции этой весной», — говорится в сообщении.

Так, в Париже были замечены плакаты с надписью «Obama 17», призывающие местных жителей посетить одноименный веб-сайт и подписать петицию, которая «убедила» бы бывшего президента США принять участие в выборах во Франции.

Цель активистов — собрать миллион подписей. Что поклонники Обамы намерены делать в случае достижения этого показателя, пока не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае 2017 года. По данным социологических исследований, победу в I туре одержит лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, однако она уступит президентское кресло во втором туре вне зависимости от того, кто будет ее соперником.

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