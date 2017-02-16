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Фийон выступает за «новое партнерство» с Россией

Политика
Президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае 2017 года
Франсуа Фийон
Иллюстрация: Hellasforce.com
Франсуа Фийон

Париж, 16 февраля 2017, 07:35 — REGNUM  Франции необходимо выстраивать партнерские отношения с Российской Федерацией для преодоления идеологических барьеров и борьбы с терроризмом. Об этом, как передает RT, заявил бывший премьер-министр и кандидат на пост президента страны Франсуа Фийон во время выступления в Компьене.

«Я прямо и четко предлагаю РФ новое партнерство для преодоления холодной войны, которая разделяет европейский континент, а также для борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил политик.

При этом Фийон добавил, что Парижу необходимо сохранить «свои позиции» перед лицом РФ, США и Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае 2017 года. По данным социологических исследований, победу в первом туре одержит лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, однако она уступит президентское кресло во втором туре вне зависимости от того, кто будет ее соперником.

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