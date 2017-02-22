Ташкент, 22 февраля, 2017, 20:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 22 февраля встретился с первым заместителем председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Виктором Гуминским, сообщает МИД Узбекистана.

(сс) Otoirov Ташкент, Узбекистан

«Стороны обсудили практические вопросы подготовки к предстоящему в апреле текущего года очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ в Ташкенте», — говорится в сообщении.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего взаимодействия в рамках Содружества, графика проведения в Узбекистане других мероприятий отраслевых органов СНГ.

«В этот же день состоялась встреча делегации Исполкома СНГ с представителями МИД, других министерств и ведомств Узбекистана, в ходе которой рассмотрены вопросы подготовки указанного выше заседания СМИД Содружества», — сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в числе главных приоритетов внешней политики Узбекистана обозначены отношения с соседними странами и другими странами СНГ.