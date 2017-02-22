Санкт-Петербург, 22 февраля, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Группа компаний NCA привезла свою звуковую аппаратуру на новый петербургский стадион, чтобы провести там сегодня, 22 февраля, тестовый музыкальный фестиваль на 35 тысяч человек. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор «Городского центра размещения рекламы» Григорий Путинцев, штатная аппаратура стадиона будет работать только на спортивных мероприятиях.

Фестиваль на стадионе на Крестовском острове

Напомним, 11 февраля на арене выступили участники петербургских мотоклубов и «Школы экстремального спорта». На бесплатное шоу тогда пришло 10 тысяч человек.

«В первый раз на мотошоу мы специально отработали всё мероприятие только на штатном оборудовании. Слышно, но это не кайф, за это деньги взять нельзя. Поэтому мероприятие было бесплатным. Сегодня концерт, у концертов свои требования, поэтому мы поставили звук очень серьезный и очень дорогой. Его увезут. Так же, как на всех стадионах мира, штатный звук у нас для того, чтобы объявлять и давать фоновую музыку», — пояснил Путинцев.

Президент Группы компаний NCA Михаил Шурыгин добавил, что на арене использовали технологии и звуковые планы, которые присущи лидирующим мировым артистам. «Так «развешивается» и U2, и Rolling Stones. Мы поймем, насколько всё будет хорошо, когда заполнится арена, потому что текущие показатели будут отличаться от того, когда здесь будет 60 тысяч человек, 30 тысяч человек, открытая крыша и закрытая крыша», — сказал Шурыгин.

Григорий Путинцев рассказал, что на стадионе уже заработал Единый диспетчерский центр, сегодня там находятся 24 дежурных, именно они отвечают и за внутреннюю телетрансляцию, которая уже организована по штатной схеме.

«Я хочу сказать, что даже по сравнению с Сочи — я был на Олимпиаде — этот объект значительно более готов, чем какой-либо другой. За то, что команда Албина (вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, — прим.ред.) сотворила за полтора-два года, надо им памятник поставить. Я эксплуатант, придирчивый человек, провел здесь две недели, чтобы провести эти мероприятия, и все жилы из них вынимал, но они провели работу невероятную», — подчеркнул Путинцев.

Читайте также: «Зенит-Арену» испытали в стиле голливудской погони

Напомним, 11 февраля на «Зенит-Арене» тестировали пропускную систему, вентиляцию, звук, свет, работу туалетов. Сегодня во время концерта тестируется возможность эксплуатировать стадион не в формате футбола, кроме того, стадион постепенно заполняют — на этот раз внутрь пустили 35 тыс. человек. Для них выступают «Би-2», Баста, «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», Tha Hatters и 25/17.

По словам Михаила Шурыгина, разнообразие исполнителей позволит проверить, какие есть акустические особенности у стадиона при исполнении как классических, так и рок-композиций. Он отметил, что арендная плата, стоимость эксплуатации и коммунальных платежей станет ключевым фактором популярности площадки.

«Пока это до конца не известно. Всё будет зависеть от собственника и от компании-эксплуатанта. Конечно, если площадка найдет себе спонсора и будет пользоваться поддержкой правительства, то, наверное, здесь будет жизнь. Но нужно подождать, пока здесь откроется пешеходный Яхтенный мост, станция метро «Новокрестовская». Я уверен, что сюда придет культурная жизнь, просто надо немножко подождать», — добавил Шурыгин.