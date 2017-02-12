Воскресенье, 12 Февраля 2017 года
03:31:07 МСК

«Зенит-Арену» испытали в стиле голливудской погони

Общество
Первое массовое мероприятие подарило зрителям яркие эмоции на пока еще «сыром» стадионе
1 / 32 Стендрайдинг на стадионе
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Стендрайдинг на стадионе

Санкт-Петербург, 12 февраля 2017, 03:26 — REGNUM  Новый стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга пережил первое событие с участием зрителей: в ходе программы «Первый посетитель» 11 февраля на арене состоялся концерт, а также, а также выступили участники петербургских мотоклубов и «Школы экстремального спорта». На бесплатное шоу, по данным городских властей, зарегистрировалось и пришло 10 тысяч человек.

27 / 32 Досмотр посетителей
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Досмотр посетителей

Как отмечают в Смольном, в ходе тестового мероприятия отрабатывалось взаимодействие всех служб, которые будут обеспечивать проведении Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Проверялась готовность стадиона на возможность приема большого числа зрителей, в том числе их транспортного и медицинского обслуживания, а также вопросы обеспечения безопасности.

4 / 32 Волонтеры следят за порядком на трибунах
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Волонтеры следят за порядком на трибунах

Напомним, стадион был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и этот счет еще не закрыт. Работы на стадионе и прилегающей к нему территории продолжаются, их обещают завершить к маю текущего года.

28 / 32 Работы на стадионе продолжаются
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Работы на стадионе продолжаются

Главной «спортивной» проблемой новой арены является вибрация выкатного поля. По заверениям вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, ее должны снизить до приемлемых значений уже в марте. Пока же выкатное поле находится за пределами чаши стадиона.

2 / 32 Стадион в ожидании первых гостей
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Стадион в ожидании первых гостей

Уже в апреле на арене должны пройти первые матчи с участием «Зенита». Стадион станет родным домом для клуба, однако условия, на которых он достанется «Зениту», окончательно не определены. Кстати, до сих пор у стадиона нет и официального названия. Известно лишь, что на время международных соревнований он будет именоваться нейтрально — «Санкт-Петербург». Среди вариантов названий для «обычной» жизни — «Зенит-Арена», «Крестовский», «Санкт-Петербург арена».

Читайте также: Сроки и условия передачи нового стадиона клубу «Зенит» пока неизвестны

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, побывавший на тестовом мероприятии, выступления артистов, авто‑ и мотогонщиков, каскадеров и «экстремалов» оставили самое хорошее впечатление у зрителей. Им подарили яркое и динамичное шоу: зажигательные танцы, трюки на велосипедах, роликах, скейтах, акробатика…

14 / 32 Шоу на стадионе
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Шоу на стадионе

А мотоциклисты-стендрайдеры и дрифтующие стритрейсеры наполнили чашу стадиона запахом жженой резины, устроив спектакль в стиле «голливудская погоня копов за нарушителями».

20 / 32 Скорость стритрейсеров
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Скорость стритрейсеров

Также оценили зрители присутствие легендарного вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, который оставил автографы на футбольных мячах и забросил их в разные сектора стадиона.

12 / 32 Вячеслав Малафеев раздавал автографы на мячах
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Вячеслав Малафеев раздавал автографы на мячах

Что же касается готовности стадиона, то с 30 декабря 2016 года, когда арену впервые открыли для прессы, существенных изменений корреспондент агентства не заметил: в целом, видно, что стадион еще «сырой».

29 / 32 Турникеты пока не работают
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Турникеты пока не работают

Пропускная система явно пока не готова к наплыву энергичных, нередко агрессивных, футбольных фанатов. Питание гостей пока организовано «на коленке»: столы, где люди могут съесть хот-дог с кофе, расположены неудобно, в помещениях и коридорах пахнет краской. У кромки поля (вернее там, где оно должно быть) голоса ведущих шоу сопровождались сильным эхом, что вызывало неприятные ощущения. Далеко не всем зрителям, судя по разговорам в толпе, показались удобными сиденья.

32 / 32 Центральная трибуна стадиона
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Центральная трибуна стадиона

Кстати, многие ожидали своими глазами увидеть в деле то самое выкатное поле и работу раздвижной крыши, и были разочарованы тем, что это не входило в программу тестового мероприятия. Впрочем, такие ожидания, конечно, были вызваны лишь тем, что об этих инженерных конструкциях больше всего говорили в период строительства. Но само их перемещение в присутствии зрителей не предусматривается.

9 / 32 Зрители пускают волну
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Зрители пускают волну

Удивило, что не было сделано акцента на первого посетителя стадиона. Как писали в соцсетях, ему должны были вручить подарок, пригласить на сцену… Но, похоже, организаторы передумали, так как определить счастливчика не смогли, ведь регистрация на мероприятие открывалась и закрывалась несколько раз.

26 / 32 Стадион на Крестовском острове
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Стадион на Крестовском острове

Следующее событие, в котором, как ожидается, примут участие уже 35 тысяч зрителей, запланировано на 22 февраля. Это будет концерт популярных групп и исполнителей.

Читайте также: «Зенит-Арену» 22 февраля протестируют музыкальным фестивалем

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В спорткомплексе «Зенит-Арена» проходит первое массовое мероприятие

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM
Главное сегодня
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Василий РыбчонокЛукашенко и ядерный чемоданчик
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
12.02.17
Авигдор ЭскинЧто будет с Ираном?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
12.02.17
ВСУ потеряли разведгруппу на границе с Луганской Народной Республикой
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Димитрий КленскийТри года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Анна Алябьева «Москва слезам не верит» — здесь весь мой жизненный опыт»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
12.02.17
Почти 70% граждан РФ считают НАТО угрозой
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
11.02.17
«Ливерпуль» одержал долгожданную победу
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
Иван КузнецовХроника турбулентной Америки. Оппозиция наносит ответный удар
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
11.02.17
Александр МельниковПиррова победа губернатора Калужской области Анатолия Артамонова
КалугаРоссия Беспорядки вокруг уничтожения Центрального рынка в Калуге Общество
NB!
11.02.17
«РБ Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
ВКС РФ помогли сирийским военным освободить Тадеф
ДамаскСирия Участие ВС РФ в борьбе против «Исламского государства» Общество
NB!
11.02.17
Новак: Белоруссия должна погасить долг за российский газ
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
11.02.17
Станислав СтремидловскийПольское видение «европейской солидарности» подталкивает Москву к США
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
11.02.17
Порошенко: «Укроборонпром» разработал новые ракеты для вертолетов
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
11.02.17
Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
11.02.17
Анатолий КошкинРузвельт о Курилах: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
11.02.17
Елена ХаненковаЖертва голодного большинства, приводящая к победе
Нью-ДелиИндия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
11.02.17
Станислав ТарасовПочему Алиев рвется на «европейский экспресс»
БакуАзербайджан Азербайджан идет в Европу Политика
NB!
11.02.17
Полина Яковлева«А у него нет недостатков!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
11.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Новослободская»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
ещё главное