«Зенит-Арену» испытали в стиле голливудской погони

Санкт-Петербург, , 03:26 — REGNUM Новый стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга пережил первое событие с участием зрителей: в ходе программы «Первый посетитель» 11 февраля на арене состоялся концерт, а также, а также выступили участники петербургских мотоклубов и «Школы экстремального спорта». На бесплатное шоу, по данным городских властей, зарегистрировалось и пришло 10 тысяч человек.

Как отмечают в Смольном, в ходе тестового мероприятия отрабатывалось взаимодействие всех служб, которые будут обеспечивать проведении Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Проверялась готовность стадиона на возможность приема большого числа зрителей, в том числе их транспортного и медицинского обслуживания, а также вопросы обеспечения безопасности.

Напомним, стадион был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и этот счет еще не закрыт. Работы на стадионе и прилегающей к нему территории продолжаются, их обещают завершить к маю текущего года.

Главной «спортивной» проблемой новой арены является вибрация выкатного поля. По заверениям вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, ее должны снизить до приемлемых значений уже в марте. Пока же выкатное поле находится за пределами чаши стадиона.

Уже в апреле на арене должны пройти первые матчи с участием «Зенита». Стадион станет родным домом для клуба, однако условия, на которых он достанется «Зениту», окончательно не определены. Кстати, до сих пор у стадиона нет и официального названия. Известно лишь, что на время международных соревнований он будет именоваться нейтрально — «Санкт-Петербург». Среди вариантов названий для «обычной» жизни — «Зенит-Арена», «Крестовский», «Санкт-Петербург арена».

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Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, побывавший на тестовом мероприятии, выступления артистов, авто‑ и мотогонщиков, каскадеров и «экстремалов» оставили самое хорошее впечатление у зрителей. Им подарили яркое и динамичное шоу: зажигательные танцы, трюки на велосипедах, роликах, скейтах, акробатика…

А мотоциклисты-стендрайдеры и дрифтующие стритрейсеры наполнили чашу стадиона запахом жженой резины, устроив спектакль в стиле «голливудская погоня копов за нарушителями».

Также оценили зрители присутствие легендарного вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, который оставил автографы на футбольных мячах и забросил их в разные сектора стадиона.

Что же касается готовности стадиона, то с 30 декабря 2016 года, когда арену впервые открыли для прессы, существенных изменений корреспондент агентства не заметил: в целом, видно, что стадион еще «сырой».

Пропускная система явно пока не готова к наплыву энергичных, нередко агрессивных, футбольных фанатов. Питание гостей пока организовано «на коленке»: столы, где люди могут съесть хот-дог с кофе, расположены неудобно, в помещениях и коридорах пахнет краской. У кромки поля (вернее там, где оно должно быть) голоса ведущих шоу сопровождались сильным эхом, что вызывало неприятные ощущения. Далеко не всем зрителям, судя по разговорам в толпе, показались удобными сиденья.

Кстати, многие ожидали своими глазами увидеть в деле то самое выкатное поле и работу раздвижной крыши, и были разочарованы тем, что это не входило в программу тестового мероприятия. Впрочем, такие ожидания, конечно, были вызваны лишь тем, что об этих инженерных конструкциях больше всего говорили в период строительства. Но само их перемещение в присутствии зрителей не предусматривается.

Удивило, что не было сделано акцента на первого посетителя стадиона. Как писали в соцсетях, ему должны были вручить подарок, пригласить на сцену… Но, похоже, организаторы передумали, так как определить счастливчика не смогли, ведь регистрация на мероприятие открывалась и закрывалась несколько раз.

Следующее событие, в котором, как ожидается, примут участие уже 35 тысяч зрителей, запланировано на 22 февраля. Это будет концерт популярных групп и исполнителей.

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