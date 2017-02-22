Санкт-Петербург, 22 февраля, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Инженеры работают круглосуточно в преддверии визита комиссии FIFA на стадион «Санкт-Петербург арена» (известный также как «Зенит-Арена»), где ранее специалисты FIFA обнаружили излишнюю вибрацию выкатного поля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выкатное поле стадиона на Крестовском острове

Из-за отмеченной осенью 2016 года вибрации поля была поставлена под вопрос возможность проведения на арене международных футбольных матчей.

Как пояснил сегодня, 22 февраля, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, 24 февраля выкатное поле будет задвинуто в чашу стадиона, после чего в течение трех суток там пройдут заключительные работы по устранению вибрации. 27 февраля на «Зенит-Арену» явится комиссия FIFA, чтобы зафиксировать, устранены ли замечания.

Игорь Албин сообщил, что для устранения вибрации пришлось усилить второстепенные балки. «Дополнительно наварили примерно 300 тонн балок. Кроме того, по всему периметру поля — а его размеры составляют 120 на 80 метров — находится 9-миллиметровая металлическая плита. Она была недостаточно хорошо укреплена, и это давало волновую вибрацию. Мы укрепили плиту над второстепенными балками, обработаем мастикой», — пояснил Албин.

Уже в чаше стадиона поле вывесят на домкраты, что также поможет устранению лишней вибрации. «К сожалению, не было стандартов вибрации ни у FIFA, ни у UEFA, ни в Европе, ни в России. Нам пришлось в качестве стандарта или базы взять вибрации на (стадионе) «Петровском» и, отталкиваясь от тех замеров, вырабатывать мероприятия, которые направлены на устранение вибрации на нашем выкатном поле», — заявил вице-губернатор.

Инженеры трудятся над устранением вибрации 24 часа в сутки, 60 человек днем и 40 человек в ночную смены, в общей сложности — 100 работников. «К счастью, все мероприятия практически выполнены», — подчеркнул Албин.

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Напомним, в конце декабря 2016 года строительные работы первого этапа по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга официально завершены. Все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.

В январе 2017 года вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что для приведения петербургского стадиона в соответствие с параметрами ФИФА к чемпионату мира 2018 года необходимо еще 1,5−2 млрд рублей. По словам Мутко, эти работы на «Зенит-Арене» предстоит выполнить за 3−4 месяца силами города, футбольного клуба «Зенит» и ФИФА.

Летом стадион примет матчи Кубка конфедераций, которые пройдут под эгидой FIFA с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.