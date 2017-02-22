Бишкек, 22 февраля, 2017, 17:45 — ИА Регнум. В Киргизии контроль качества продукции находится на недостаточном уровне. В частности, это проявляется в сельском хозяйстве, а также в сферах переработки, транспортировки и продаж. Об этом заявил эксперт Европейского союза Руджеро Малосси, выступая на заседании круглого стола, посвященного вопросам готовности Киргизской Республики поставлять товары в ЕС в рамках статуса «ВСП+».

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Говоря о проблемах киргизстанских лабораторий, которые должны следить за качеством производимой на территории этой среднеазиатской страны продукции, представитель Евросоюза отметил, что основными из них являются: отсутствие единой лаборатории для полного цикла исследований, дублирование оборудования, нерентабельность, необходимость отправлять товары в Россию для получения официального перевода на русский язык, недостаточный опыт работы со стандартами ISO и методологией.

В этой связи Руджеро Малосси высказал мнение, что Киргизии вполне хватило бы всего лишь двух полностью соответствующих нормам ЕС лабораторий, вместо восьми уже имеющихся.

«Лаборатории готовы к работе с киргизстанскими товарами, которые идут на экспорт в страны ЕАЭС, но не Европейского союза. Для экспорта киргизских товаров по линии «ВСП+» достаточно и одной лаборатории. Содержать большое количество лабораторий экономически невыгодно. Они будут создавать друг другу конкуренцию, так как часть проводимых анализов дублируется», — констатировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2016 года Европейский союз одобрил вступление Киргизской Республики во «Всеобщую систему преференций Плюс» («ВСП +»), позволяющую применить нулевые таможенные ставки для более чем 6000 товарных позиций при их экспорте в страны Европы, но только после прохождения этой продукцией сертификации на соответствие стандартам ЕС.

Отметим, что в 2016 году, благодаря схеме «ВСП+», Киргизия смогла поставить в Евросоюз различных товаров на общую сумму в $68 млн (свыше 3,93 млрд рублей по текущему курсу), что на 53% больше по сравнению с 2015 годом.