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Киргизия стала поставлять в Евросоюз в полтора раза больше товаров

Экономика
Киргизский лидер в середине следующей недели навестит европейских чиновников в Брюсселе

Бишкек, 9 февраля 2017, 12:12 — REGNUM  В 2016 году объем поставок киргизской продукции в страны Евросоюза по схеме «Всеобщая система преференций Плюс» (ВСП+) составил $68 млн (более 4,02 млрд рублей), увеличившись по сравнению с 2015 годом на 53%. Об этом заявил представитель ЕС в Бишкеке Чезаре Де Монтис, выступая на пресс-конференции сегодня, 9 февраля.

«ВСП+ охватывает почти все товары, которые Киргизия экспортирует в Европейский союз. Это дает стране выгоду по отношению с другими странами. Такой статус имеют всего 15 стран. Это ограниченный элитный клуб, попасть в который можно при соблюдении 27 международных конвенций. Киргизия была принята в этот клуб, и это своего рода признание», — подчеркнул он.

Вместе с тем, посол также отметил, что эта среднеазиатская страна продолжает испытывать ряд сложностей с поставками своих товаров на европейский рынок, поскольку они зачастую не соответствуют критериям и нормам стран Европы, а потому не могут быть сертифицированы.

«Есть миссия, которая обсудит эти вопросы, как решить проблему контроля качества. На мой взгляд, это не только проблема контроля и качества, но есть и другие препятствия, которые в итоге могут привести к сокращению возможностей Киргизии. Есть проблемы с объемами. Вы должны обеспечить определенный объем. Должны создать сеть производителей, которая будет гарантировать своевременное производство и доставку товаров, логистику и другое», — уточнил он.

Помимо этого Чезаре Де Монтис сообщил, что только за 2016 год Евросоюз предоставил Киргизии грантов на сумму в €34,5 млн (свыше 2,18 млрд рублей), из которых €24,25 млн (1,53 млрд рублей) поступили в госбюджет.

«€5 млн (316 млн рублей) на реформу избирательной системы, €10 млн (632 млн рублей) на сектор образования, €4,25 млн (269,6 млн рублей) на сектор социальной защиты и €5 млн (около 269 млн рублей) в виде макрофинансовой помощи правительству. Кроме того, было выделено €10,5 млн (664 млн рублей) для финансирования проектов, реализуемых местными и международными партнерами», — пояснил он.

Кроме того, по словам европейского чиновника, Европейский союз намерен дополнительно выдать €13 млн (822 млн рублей) на вторую фазу проекта по реформированию судебной системы Киргизии. Ранее на первую фазу этой программы было выделено еще €13 млн.

Отметим, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намерен 16 февраля 2017 года посетить Брюссель с официальным визитом, в ходе которого глава киргизского государства планирует провести ряд встреч с чиновниками Европейского союза.

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