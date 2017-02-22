Москва, 22 февраля, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Все виды выплат клиентам-физлицам за счет средств бюджетов бюджетной системы России будут производиться после 1 января 2018 года на карту НСПК «Мир». Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении единогласно.

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Законопроект предусматривает, что с 1 января 2018 года переводимые на банковские счета клиентов — физических лиц все виды денежных выплат за счет бюджетов бюджетной системы РФ и государственных внебюджетных фондов будут зачисляться кредитными организациями на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов.

«Мы смело можем говорить, что вся инфраструктура создана, карта «Мир» может приниматься по всей стране, в том числе в Крыму, 185 банков стали участниками НСПК «Мир», 98% банкоматов и 80% PОS-терминалов принимают карту «Мир», — рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Как подчеркнул Аксаков, для тех, кто получает выплаты наличными, такая возможность сохранится и впредь — они не будут обязаны переходить на использование карты «Мир». «Если граждане по разным причинам, в том числе по религиозным, не хотят пользоваться платежной картой, они и дальше могут получать деньги либо наличными, либо на счет, не привязанный к карте. Но если они пользуются платежными инструментами, они будут постепенно переходить на использование карты «Мир», — сказал он.

Согласно законопроекту, для клиентов сохраняется возможность использования международных платежных карт (при их выпуске к конкретным банковским счетам) в виде «кобейджа» (размещение на платежной карте логотипов двух платежных систем) с картой «Мир». Такая возможность будет существовать при условии, что на территории России операции с кобейджинговой картой должны осуществляться в соответствии с правилами НСПК.

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Законопроект также устанавливает новые критерии отнесения платежных систем к системным и социально значимым — «доля на рынке и доля в секторе платежных карт будет определять, является ли она системной и социально значимой», отметил Аксаков. По его словам, в ходе консультаций с ЦБ было решено скорректировать сроки введения закона в действие. «Мы предлагаем начать с 1 июля 2017 года — по мере выбытия карт, которыми пользуются наши гражданами, замещать их картами «Мир», — подчеркнул Аксаков.

В законопроекте записано, что тарифы по этим картам не должны быть выше, чем тарифы международных платежных систем, указал Аксаков. «По факту те, кто пользуется картой «Мир», платят на 20−70% меньше, чем пользователи карт международных платежных систем», — привел данные Аксаков. По его словам, вопросы тарифов по обслуживанию карты «Мир» будут обсуждаться ко второму чтению законопроекта.