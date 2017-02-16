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Пенсионеры не будут платить за обслуживание карты «Мир» — ЦБ

Экономика
При переводе пенсий на карту «Мир» сохраняется право получать выплаты наличными

Москва, 16 февраля 2017, 15:16 — REGNUM  Перевод выплат пенсий на карту НСПК «Мир» не лишит пенсионеров возможности продолжать получать их наличными. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на комитете Госдумы по финрынку.

«Принципиальный момент — мы действующий порядок сохраняем, возможность получения наличных сохраняется, возможность использования счета без карты сохраняется. Но если была карта международной платежной системы, мы выдаем карту «Мир», — сказала она.

При этом ЦБ готов рассмотреть вопрос о поэтапности перехода к картам «Мир» для пенсионеров и бюджетников в целом, отметила Скоробогатова. «Мы считаем этот подход рациональным и правильным, при этом мы считаем, что надо сделать этот процесс достаточно гибким, с другой стороны, сделать его достаточно быстрым, но без ущерба для тех граждан, которые на карту «Мир» будут переводиться», — подчеркнула зампред ЦБ.

Она также высказалась за то, чтобы у пенсионеров было бесплатное обслуживание карты «Мир». «Мы поддерживаем варианты, касательно пенсионеров — тот статус, который сейчас есть — бесплатный выпуск, перевыпуск и проведение операций надо сохранить», — сказала зампред ЦБ.

Кроме того, ЦБ предлагает расширить список участников НСПК за счет иностранных банков и иностранных финансовых организаций, рассказала представитель Банка России. «НСПК уже выходит на международный рынок и на евразийское пространство, для нас принципиально важно, чтобы там мы могли иметь партнерские программы», — указала она.

Ранее комитет Госдумы по финрынку рекомендовал Госдуме принять в пером чтении законопроект о переводе выплат бюджетникам на карту «Мир».

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы поддержал перевод выплат бюджетникам на карту «Мир»

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