Чебоксары, 22 февраля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В Чувашии назначен министр транспорта и дорожного хозяйства республики. Руководителем Минтранса стал Владимир Иванов, который работал уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 февраля, заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев, открывая заседание регионального правительства и зачитав указ о назначении.

Cap.ru Владимир Иванов на одной из встреч с предпринимателями

Руководитель республики пояснил, что кадровое решение принято «с учетом заслуг, с учётом эффективной работы» Владимира Иванова. «Ваши аплодисменты подтверждают, что он уже в нашей команде», — отреагировал Михаил Игнатьев после представления участникам заседания вновь назначенного министра. И выразил надежду на то, что Иванов «в команде правительства Чувашской Республики будет тоже эффективным». Глава региона отметил, что в дорожной деятельности «работы очень много», попросив «коллег на начальном этапе помочь» новому министру транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2017 года был отправлен в отставку с поста министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Михаил Резников, который за свою короткую жизнь в правительстве региона (чуть более года) совершил такое карьерное падение, что вряд ли ему снилось, когда он возглавлял крупнейшее предприятие, работающее на оборонку. С должности вице-премьера (правда, без министерского портфеля, а следовательно, ответственности) он пересел в кресло министра, подвергся публичному разносу (хоть и в узких кругах), а затем уволен. Следом последовало увольнение директора «Чувашупрдора» Евгения Барсукова, в недавнем прошлом — главного наркополицейского республики. В отсутствие отраслевого руководства, а также директора «Чувашавтотранса» забастовали 300 водителей, силовики завели уголовное дело. Кроме того, отмечалось, что по итогам 2016 года неосвоенными остались 1,4 млрд рублей Дорожного фонда.

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Справка ИА REGNUM. Владимир Николаевич Иванов родился 22 июля 1974 года в Чебоксарах.Трудовую деятельность начал предпринимателем с основания компании «Антей-сервис» и открытия фотоцентра «Кодак-экспресс» в Чебоксарах в 1995 году. 2001−2004 годы работал координатором ООО «Кодак» по Чувашской Республике (г. Москва), 2004−2005 годы — руководителем коммерческого подразделения ОАО «ММС-Поволжье» (Мегафон) по Чувашской Республике. С 2005 по 2011 годы возглавлял ООО «Антей-сервис», затем два года трудился генеральным директором ООО «РТР — Чебоксары». С 14 октября 2013 года по 22 февраля 2017 года работал уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашии.

Был депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов IV и V созывов. С февраля 2012 года по октябрь 2013 года являлся советником Главы Чувашской Республики. В 2011 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики».

Женат, воспитывает троих детей.