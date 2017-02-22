Волгоград, 22 февраля, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Уголовное дело бывшего депутата Государственной думы РФ, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева, наконец-то дошло до суда. 77 томов с материалами следствия накануне поступили в судебную инстанцию. Дальнейшую судьбу экс-парламентария будет решать Советский районный суд, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Sov.vol.sudrf.ru Советский районный суд Волгограда

По информации пресс-службы суда, Михееву вменяется в вину покушение на особо крупное мошенничество, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Отвечать перед законом он будет по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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Дело бывшего депутата Госдумы РФ Олега Михеева всё ближе к суду

Между тем, сам обвиняемый заявил журналистам, что «уголовные дела в отношении него были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно…».

По словам секретаря бюро совета реготделения «Справедливой России» в Волгоградской области Юрия Бабичева, «Олег Михеев остается региональным лидеров справороссов».

«Нам совершенно очевидно, с чем связана вот эта информационная война, развязанная против него. По большому счету это разновидность политической мести за то, что он активно критиковал власть и зарвавшихся чиновников. Я не знаком со всеми тонкостями материалов уголовного дела против него, но члены партии недоумевают, почему вытащили на поверхность коммерческий спор Михеева, когда он еще был очень далек от политики и депутатства, с такими же, как и он, коммерсантами и раскручивают на всю катушку?» — добавил Бабичев.

Ранее сообщалось, что Олег Михеев объявлен в федеральный розыск. Якобы он не явился в назначенное время в суд, а также уклоняется от вручения ему обвинительного заключения. Как заверяет Михеев-младший, его отец нигде не скрывается и находится где-то в Москве или в Волгограде, пишет интернет-газета «Кривое зеркало».

Как сообщало ИА REGNUM, под уголовное преследование тогда еще депутат Государственной думы РФ от «Справедливой России» Олег Михеев попал весной 2013 года. Уголовное дело было возбуждено лично председателем СКР Александром Бастрыкиным 4 марта. До этого Госдума приняла постановление о лишении Михеева депутатской неприкосновенности.

Госдума лишила Михеева депутатской неприкосновенности

Экс-парламентарию инкриминировали сразу несколько статей УК РФ — мошенничество и покушение на него в особо крупном размере, а также воспрепятствование осуществлению правосудия. Последнее обвинение было позднее снято за истечением сроков давности. Теперь в суде Олегу Михееву придется ответить за попытку хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка.