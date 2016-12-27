Экс-депутат Госдумы Михеев ответит в суде за покушение на мошенничество

Волгоград, , 08:46 — REGNUM Уголовное дело бывшего депутата Государственной думы РФ от «Справедливой России» Олега Михеева направлено в суд. Обвинительное заключение накануне утвердил заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ 27 декабря.

По версии следствия, в 2007 году Михеев, являясь председателем совета директоров и собственником акций ОАО АКБ «Волгопромбанк», решил завладеть денежными средствами этого кредитного учреждения. Он изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности «Волгопромбанка» лично перед ним.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Олега Михеева

В 2011 году он организовал направление в суд искового заявления о взыскании с ОАО «Промсвязьбанк», как правопреемника ОАО АКБ «Волгопромбанк», денежных средств в размере 2,1 млрд рублей. Однако решением суда в удовлетворении исковых требований ему было отказано, а задолженность признана мнимой.

В ходе расследования свою вину в совершении преступления Михеев не признал. Между тем, сомнений в виновности экс-депутата у следствия не осталось. Версия подтверждается протоколами допросов потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, протоколами обысков и выемок.

Судьбу бывшего народного избранника будет решать Советский районный суд. За покушение на мошенничество в особо крупном размере Олегу Михеева может грозить до 10 лет тюрьмы.

Добавим, что расследование еще одного уголовного дела в отношении Михеева по факту приобретения права путем обмана на объекты недвижимого имущества ОАО «Волгоградский моторостроительный завод» на сумму 500 млн рублей продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2013 года Госдума приняла постановлении о лишении неприкосновенности депутата от «Справедливой России» Олега Михеева. А уже в марте постановление о возбуждении уголовного дела в отношении народного избранника лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Михееву инкриминировали сразу несколько статей УК РФ — мошенничество и покушение на него в особо крупном размере, а также воспрепятствование осуществлению правосудии. Последнее обвинение было позднее снято за истечением сроков давности.

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