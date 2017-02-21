Москва, 21 февраля, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей на переговорах 21 февраля в Москве обсудили двусторонние отношения, взаимодействие двух стран в интеграционных структурах и на международных площадках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) MFA Bulgaria Владимир Макей

Открывая встречу, глава МИД России отметил, что стороны «всегда готовы обсуждать любые вопросы, в том числе непростые, с тем, чтобы находить их решения».

«Нынешний этап нашей совместной работы происходит на не очень спокойном информационном фоне. Но я хочу заверить всех наших коллег, что взаимодействие между министерствами иностранных дел и другими ведомствами развивается по-деловому и в рабочем режиме», — сказал Лавров.

«Нам есть что обсудить: вопросы нашего сотрудничества в ООН, ОБСЕ, в целом по европейским делам с учётом отношений с ЕС, НАТО. Безусловно, мы рассмотрим двусторонние вопросы, которые у нас традиционно стоят на повестке дня», — отметил Лавров, подчеркнув также необходимость продвигаться вперёд в выполнении программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства России и Белоруссии на 2016−2017 годы.

Макей также отметил, что встреча является «хорошей возможностью обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества». «Хотелось бы подойти к 25-летию установления дипломатических отношений с какими-то завоеваниями, а не просто чтобы мы говорили о том, что у нас какие-то проблемы», — подчеркнул он.

Белорусский министр высказал мнение, что проблемы в двусторонних отношениях «подлежат решению». «Вы правильно сказали, и я поддерживаю это целиком, надо, чтобы различные министерства и ведомства более активно работали между собой», — сказал он.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей 21 февраля прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова.

Как сообщили в пресс-службе МИД России, в повестке переговоров — наиболее актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, включая вопросы функционирования ЕАЭС и ОДКБ, взаимодействие в ООН и ОБСЕ, проблематика европейской безопасности. Стороны также обменяются мнениями по региональным и международным проблемам, представляющим взаимный интерес.

В свою очередь, в пресс-службе белорусского МИД сообщили, что «основной темой поездки является повышение эффективности участия Белоруссии в интеграционных структурах, штаб-квартиры которых расположены в Москве».

Как сообщало ИА REGNUM, в двусторонних отношениях Минска и Москвы накопился целый ряд проблемных вопросов. В частности, остаётся неурегулированным спор по цене на российский газ, поставляемый в Белоруссию. Добиваясь снижения его стоимости, Минск с 2016 года недоплачивает за получаемое топливо, в результате чего образовался долг перед Москвой в размере $550 млн.

Российская сторона продолжает поставлять республике голубое топливо в прежних объёмах, но в качестве меры воздействия сократила объёмы поставок нефти, производимые из которой нефтепродукты служат важнейшей статьёй экспорта Белоруссии.

Ещё одной причиной осложнения отношений стало решение Минска предоставить возможность безвизового въезда в Белоруссию сроком на пять дней для граждан 80 государств, включая США и страны Евросоюза. ФСБ России в связи с этим объявила о создании пограничной зоны на российско-белорусской границе для противодействия транзитной незаконной миграции, контрабанде и наркотрафику. Александр Лукашенко после этого обвинил Москву в нарушении межгосударственного соглашения о границе, заявив, что глава ФСБ «одним росчерком пера поставил крест на всех договорённостях».

На фоне участившихся случаев пресечения контрабанды продовольствия из Белоруссии в Россию и реэкспорта на российский рынок продукции из стран, в отношении которых действует эмбарго Москвы, Минск обвинил Россельхознадзор в попытках дискредитации белорусских производителей. Александр Лукашенко отдал распоряжение министру внутренних дел Игорю Шуневичу возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Позднее стало известно, что МВД Белоруссии начало доследственные проверки в отношении чиновников российского ведомства.

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