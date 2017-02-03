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Лукашенко отозвал представителей Белоруссии из таможенных органов ЕАЭС

Политика
При этом президент Белоруссии назвал «полным вымыслом» информацию о выходе страны из ЕАЭС и Союзного государства
Лидеры стран-участниц ЕАЭС Лидеры стран-участниц ЕАЭС

Минск, 3 февраля 2017, 20:05 — REGNUM  Александр Лукашенко распорядился отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он сообщил 3 февраля на встрече с представителями белорусских и зарубежных СМИ.

«Я не подписал Таможенный кодекс, потому что многое, что должно было быть, не работает. Более того, я поручил отозвать основных наших специалистов из таможенных органов. Без решения проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу и другим вопросам», — сказал глава республики.

«Чего они там сидят?.. Зачем такая организация», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что если Белоруссию хотят видеть в интеграционных структурах, страны-участницы должны «порядочно себя вести по отношению друг к другу, поддерживать друг друга и не создавать дополнительных препятствий».

«Разве это дело, что мы в ЕАЭС за 2015 год упали в товарообороте на 40%, а в прошлом году еще 18% добавили. Почти 60% — это нормально?» — заявил белорусский президент.

Отметим, что ранее в ходе пресс-конференции Лукашенко назвал «полным вымыслом» сведения о выходе Белоруссии из ЕАЭС и Союзного государства, заявив, что такая информация появляется, потому что есть люди, которым это выгодно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве с пониманием относятся к желанию власти республики быть независимым государством по аналогии с «братской Украиной». В этой связи, как отметил источник ИА REGNUM, в Москве не будут делать громких заявлений относительно подготовки Минска к выходу из Евразийского экономического союза, ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Белоруссии.

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Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко опроверг сообщения о выходе Белоруссии из ЕАЭС

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Евразийский экономический союз
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