Москва, 21 февраля, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева положительно оценивает идею построить новое жилье на месте не попавших в программу сноса пятиэтажных домов в Москве. Об этом она заявила 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя поручение президента Владимира Путина столичному градоначальнику Сергею Собянину приступить к программе сноса и расселения устаревшего жилого фонда города.

Георгий Сатель. Комсомольцы — строители Москвы. Лепщики (фрагмент). 1949

«Мне представляется, что данная программа правильная, потому что действительно у нас в стране строительство осуществляется на периферии города, там растут многоэтажные микрорайоны, плохо обеспеченные местами приложения труда, инфраструктурой и так далее. Плотность этой застройки повышается от центра к периферии, тогда как вообще-то города устроены по-другому. Срединные центральные зоны они, во-первых, более дорогостоящие, а во-вторых, более привлекательны для размещения там различных объектов, поэтому плотность здесь гораздо выше. А у нас сейчас пятиэтажки, проживание в которых некомфортно, поскольку они и морально, и физически устарели, занимают достаточно привлекательную срединную зону города, где могло бы быть построено гораздо большее количество современного жилья и создана благоприятная среда для проживания, занимают эту площадь. Получается, что и люди там плохо живут, и нет возможности развивать эту территорию. Поэтому программа хороша тем, что, с одной стороны, она может улучшить жизнь 1,5 млн человек, которые живут на этой территории, а еще она может дать возможность для 1,5 млн или больше людей получить жилье дополнительно», — подчеркнула Косарева.

Эксперт также обратила внимание и на то, как будет реализовываться программа. На сегодняшний день российское законодательство, по ее словам, не совсем благоприятно к подобного рода проектам. Скорее даже наоборот, законодательная база больше ориентирована на строительство в «чистом поле». Неразвитость отношений в области прав собственности станет определенным тормозом на пути к реализации проекта реновации устаревшего жилого фонда города. Придется урегулировать правовые отношения сотен тысяч собственников, как собственно самих квартир, так и прочих собственников недвижимости на этих территориях, а именно учесть значительное количество разнонаправленных пожеланий. «На все это понадобятся огромные деньги, которые в полном объеме из бюджета взять не удастся», — отметила она.

Безусловно, уверена Косарева, придется привлекать деньги инвесторов, которые без понятных перспектив вкладываться не будут. Следовательно, на пути к реализации столь масштабного проекта необходимо будет просчитать финансово-экономические обоснования. В какой-то части затраты на его реализацию возьмет на себя город, а в какой-то необходимо будет привлечь средства инвесторов. Также предстоит определить, в каком объеме и на каких условиях можно будет расселить граждан.

«До экономического обоснования сложно обсуждать параметры программы, но понятно, что даже, предположим, в случае, если метраж квартиры будет такой же, очевидно, что люди захотят остаться в районе своего проживания, а следовательно, люди смогут получить, пусть и того же метража, но более благоустроенное жилье. Тем же, кому требуются дополнительные площади, можно будет предложить переехать в отдаленные районы, но с увеличением площади квартир. Безусловно, нужно будет находить компромисс между финансовыми возможностями, имеющимися в распоряжении города, и улучшением жилищных условий для граждан», — считает эксперт.

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Она не оставила без внимания и вопрос защиты интересов москвичей в столь масштабном проекте от возможного произвола со стороны властей и частных инвесторов. Тем более что градостроительные планы мэрии все чаще наталкиваются на ожесточенное сопротивление москвичей. Тут уместно вспомнить и проекты ТПУ с большой долей социально ничем не обеспеченного жилья, и дорожное строительство, и просто строительство жилых комплексов в микрорайонах с исторически сложившейся застройкой.

Одним из условий успешной реализации проектов реконструкции Надежда Косарева считает публичные обсуждения. Не менее важно, по ее словам, искать и находить приемлемые для людей градостроительные решения, благо современные градостроительные решения позволяют, с одной стороны, увеличивать плотность, а с другой стороны, создавать комфортную для жителей среду. Ждут коррекции и устаревшие технические регламенты, еще и благодаря этому невозможно вести современное строительство. В частности, это касается требований по инсоляции, которые во многом и регулируют этажность и расположение домов на территории.

«Смысл заключается в том, что при грамотном градостроительном решении можно сделать и комфортную, удобную среду для людей, и экономику срастить. Просто нужно немножко голову приложить», — заключила президент фонда ИЭГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным поручил столичному градоначальнику разработать программу реновации не попавших в программу «Жилище» пятиэтажных кварталов. По словам президента, ему известно о чаяниях жителей пятиэтажек, а поэтому было бы правильно эти дома снести, а их жителей расселить.

Также стоит отметить, что глава ДГИ Москвы Сергей Левкин ранее высказал мнение, что при всех преимуществах, которые сулит программа, ее реализация в нынешних условиях совершенно не ко времени. По его словам, реализации программы могут помешать отсутствие законодательного, нормативно-технического, финансового консенсуса, в том числе и среди самих жителей, а также ограниченность бюджетных средств, 2/3 которых идут на ликвидацию транспортных диспропорций.

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