В Общественной палате Москвы высказались за снос оставшихся пятиэтажек

Общественники и эксперты убеждены, что капитальный ремонт пятиэтажек не выгоден ни городу, ни его жителям

Москва, , 16:18 — REGNUM В Общественной палате Москвы единогласно приняли резолюцию, в которой обратились к мэру Сергею Собянину с предложением разработать программу сноса всех пятиэтажных домов столицы, сообщает 16 февраля корреспондент ИА REGNUM.

«Общественная палата Москвы, изучив проблему капитального ремонта пятиэтажных домов, пришла к выводу, о невозможности проведения этого ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа», — подчеркнул глава палаты Константин Ремчуков.

В Общественной палате прошло пленарное заседание, полностью посвященное вызвавшей острые дискуссии в обществе, проблеме сноса, либо реконструкции пятиэтажных домов так называемых «не сносимых серий». Ряд общественных организаций и жителей Москвы обратили внимание властей на то, что дома, не попавшие в программу сноса, по существу не отличаются от сносимых зданий. Поскольку они такие же морально и физически устаревшие, и не отвечают современным представлениям о комфортабельном жилье. Таким образом, общественники отреагировали на возмущенные отклики жителей, не попавших в программу «Жилище», в рамках которой и осуществляется снос аварийного жилья и переселение из него граждан.

В ходе дискуссии члены палаты пришли к мнению, что методы реализации программы могут быть разными, но бесспорно, что устаревший жилищный фонд столицы, нужно ликвидировать. Заместитель руководителя комиссии ОП по развитию ЖКХ Валерий Семенов сообщил о том, что к ним в комиссию поступает множество обращений от москвичей, которые считают, что капитальный ремонт в домах 1958−1968 годов постройки не целесообразен. «Граждане не хотят пускать в свои квартиры ремонтников, и настаивают на том, чтобы такие дома не ремонтировались, а сносились». Он также отметил, что комиссия провела ряд рейдов по таким домам, и убедилась в том, что эти дома, которых сейчас насчитывается около 7,5 тысяч, не подлежат ремонту.

В подобном ключе высказался и депутат Мосгордумы Степан Орлов. Парламентарий отметил озабоченность тех граждан дома, которых не попали в завершающуюся программу «Жилище». Парламентарий отметил, что в городскую Думу поступает большое количество обращений граждан, в которых москвичи аргументированно указывают на то, что зачастую их жилищные условия, гораздо хуже тех, кто попал в программу переселения. Орлов напомнил, что муниципальные депутаты обратились к мэру Сергею Собянину с просьбами подключиться к решению проблемы, и пообещал, что дискуссия будет продолжена на площадке Мосгордумы.

«Мы перенесем обсуждение на площадку городской Думы уже с участием экспертов в области строительства и градостроительной деятельности», — заключил парламентарий.

Помимо интересов москвичей, вынужденных зачастую жить в аварийных домах, а их, по оценкам экспертов, порядка 500 тысяч семей. Были затронуты и вопросы более общие, градостроительной политики и экономики города города в целом. Президент института экономики города (ИЭГ) член ОП Москвы Надежда Косырева высказалась за реновацию домов «несносимых серий» в контексте того, что продолжающееся по сию пору градостроительная политика Москвы противоречит, всему имеющемуся мировому опыту в этой сфере. По ее словам, везде в мире плотность застройки падает от центра города к периферии, в Москве же все происходит ровным счетом наоборот, и получается, что центр находится в своеобразном котле из высотных новостроек на окраинах города.

«Транспортная проблема вообще не имеет решения, если мы будем продолжать такую динамику, удовлетворяя спрос на жилье, таким образом, идти все дальше в Московскую область, повышая плотность застройки, мы просто попадем в тупик», — считает глава ИЭГ.

Выступая за реновацию территорий с пятиэтажными домами, эксперт также отметила, что в Москве самая низкая обеспеченность граждан жильем. Жилых единиц не хватает примерно на треть, а отсюда до сих пор сохраняется многопоколенность семей проживающих в одной квартире. Соответственно возведя на месте пятиэтажек современные здания, можно снизить и стоимость квартир, что для некоторых групп жителей сделает жилье более доступным. И расселить другие категории граждан в более комфортные квартиры.

Но категоричнее всех оказался главред радиостанции «Эхо Москвы» член общественной палаты Алексей Венедиктов. По его словам, сейчас сложились все предпосылки для того, чтобы совершить еще один революционный прорыв, сравнимый с временами строительства этих самых пятиэтажек, получивших в народе название «хрущевок». Ведь, напомнил общественник, генсек Никита Хрущев совершил не что иное, как революцию в градостроительстве, когда начал переселять жителей города из коммуналок и подвалов.

Несмотря на разницу в подходах к решению проблемы, спорные моменты нужно будет решать в рабочем порядке, отметил Венедиктов, и добавил: «Первое, что необходимо седлать, это разработать программу сноса пятиэтажек. И разработать программу расселения жителей пятиэтажек с нашим участием, участием общественной палаты, комиссии по градостроительной политике, и с учетом пожеланий граждан».

Для реализации такой масштабной программы придется вносить изменения в градостроительный, земельный кодексы. Возможны социальные проблемы, такие как нежелание жителей покидать свои дома без понятных для них приобретений от переезда. В итоге члены Общественной палаты Москвы единогласно приняли решение обратиться в правительство Москвы с просьбой разработать программу реновации пятиэтажных домов, не вошедших в программу «Жилище».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе пленарного заседания ОП Москвы, посвященного проблеме остающихся домов «несносимых серий», депутат Мосгордумы Степан Орлов сообщил, что парламентарии уже подготовили соответствующее обращение к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть вопрос о продолжении программы сноса пятиэтажных жилых строений.

Подробности читайте здесь: Депутаты МГД требуют расселения пятиэтажек несносимых серий