Степанакерт, 21 февраля, 2017, 09:29 — ИА Регнум. 87,6% или 69 540 граждан Нагорно-Карабахской Республики одобрили проект конституционных реформ.

Photolure Избирательный участок в Степанакерте, 20 февраля 2017 г

Согласно предварительным итогам, которые опубликовала Центральная избирательная комиссия НКР, в голосовании приняли участие 76,44% избирателей, имеющих право голоса (79 428 граждан). Против реформ проголосовали 9,7% (7686 граждан). Число бюллетеней, признанных недействительными, составило 2202 (2,8%).

ЦИК НКР

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике состоялся референдум по конституционным реформам. Вынесенным на референдум проектом новой Конституции предусматривается сохранение и усиление президентской формы правления.

По проекту Основного Закона действующий президент Карабаха Бако Саакян получает возможность остаться во главе республики до 2020 года, когда состоятся следующие всеобщие президентские выборы. Согласно переходным тезисам проекта новой Конституции, в 2017 году президента на три года должен избрать парламент.

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На референдум были приглашены 104 международных наблюдателя из более чем 30 стран, 103 местных наблюдателя, более 80 представителей СМИ.