В Карабахе укрепляют президентское правление: референдум пройдёт 20 февраля

По предварительным данным количество избирателей, внесённых в списки для голосования, составляет более 102 000 человек. Избирательные участки (около 280) откроются во всех районах республики, а также в представительстве Нагорного-Карабаха в Армении

Степанакерт, , 11:31 — REGNUM 20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике пройдёт конституционный референдум. В отличии от Армении, которая, согласно новой Конституции, плавно переходит на парламентскую форму правления, в Карабахе решили ещё больше усилить президентские полномочия.

По мнению малочисленной карабахской оппозиции, конституционная реформа проводится для того, чтобы действующий президент республики Бако Саакян, полномочия которого истекают в июле 2017 года, смог баллотироваться на третий срок, что запрещено по действующему Основному закону. Но новые президентские выборы, по вынесенному на голосование проекту Конституции, пройдут в НКР только в 2020 году, а до этого президента в этом году планирует избрать парламент. Таким образом, Бако Саакян, который занимает пост президента с 2007 года, может остаться у власти до 2030 года. Во всяком случае, по проекту новой конституции юридических преград у него больше не будет.

Отвечая на критику противников новой Конституции, спикер парламента НК Ашот Гулян заявил, что если бы целью было продление власти, то самым удобным вариантом было бы принятие парламентской модели правления, потому что в этом случае не нужно долго объяснять, что путем смены вывесок то же самое правление можно было бы продолжить.

Что касается намерений Бако Саакяна баллотироваться в качестве кандидата в президенты, то по словам Гуляна, президент очень четко заявил, что для него этот вопрос сегодня не находится в повестке.

Ашот Гулян, который также был главой экспертной комиссии по конституционным реформам ранее, когда ещё в Карабахе планировали переход на парламентскую форму правления, заявлял, что система государственного правления Карабаха не может быть далека от модели государственного правления, действующей в Армении.

По предварительным данным количество избирателей, внесённых в списки для голосования, составляет более 102 000 человек. Избирательные участки (около 280) откроются во всех районах республики, а также в представительстве Нагорного-Карабаха в Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в проекте новой Конституции, как и раньше, будет 12 глав, но вместо нынешних 146 статей будет 175. По словам главы комиссии по конституционным реформам, основная часть новых статей будет касаться прав человека.

В новой Конституции Нагорно-Карабахская Республика будет называться Республика Арцах. Во втором пункте статьи 1 говорится, что названия Республика Арцах и Нагорно-Карабахская Республика тождественны.

Проведение конституционного референдума в Нагорном Карабахе 17 февраля прокомментировали сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Сопредседателям известно, что так называемый Конституционный референдум планируется провести в Нагорном Карабахе 20 февраля 2017 года. Хотя сопредседатели отмечают, что де-факто власти Нагорного Карабаха применяют подобную процедуру как попытку организовать общественную жизнь своего населения, они еще раз подчеркивают, что ни одна из стран, включая Армению и Азербайджан не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство. Соответственно, сопредседатели не признают результаты референдума 20 февраля, как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха. Сопредседатели также подчеркивают, что результаты никоим образом не предрешают окончательный статус Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров, цель которых — достичь прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — говорится в заявлении посредников, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

Отношение по поводу предстоящего 20 февраля референдума выразили также в МИД России: «Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса. При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого «конституционного референдума», — заявили в МИД России (цитата по apa. az).

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