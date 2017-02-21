Иркутск, 21 февраля, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Иркутская область предложила включить в национальный проект «Байкал: Великое озеро Великой страны» 128 мероприятий. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 февраля, сообщили в областном правительстве.

Kirsten Buerger Байкал

Состоялось заседание рабочей группы по разработке национального проекта «Байкал: Великое озеро Великой страны». Участники мероприятия обсудили инициативы, предлагаемые Приангарьем и Бурятией.

По мнению губернатора Иркутского области Сергея Левченко, сейчас совместно с федеральным центром необходимо организовать «новую модель управления процессами жизнедеятельности на территории вокруг Байкала».

«Для обеспечения комплексного развития Байкальской природной территории необходимо создание новой системы обращения с отходами, сбалансированное развитие туризма с учетом рекреационной нагрузки на территорию, достижение здесь роста экономики и инвестиций, создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Все это невозможно без совершенствования законодательства, в котором на сегодня много противоречий, являющихся основным сдерживающим фактором», — заявил Левченко.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, принимавший участие в заседании, рассказал, что 9 февраля в Минприроды России была создана рабочая группа по подготовке паспорта проекта «Байкал: Великое озеро Великой страны». До 1 марта группа должна собрать предложения по наполнению проекта мероприятиями. Паспорт проекта в правительство РФ необходимо предоставить до 25 апреля 2017 года.

По словам министра экономического развития Иркутской области Антона Логашова, Приангарье предлагает включить в проект 128 мероприятий по нескольким приоритетным направлениям. В частности, для сохранения водной среды и биоразнообразия в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории предлагается строительство канализационно-очистных сооружений, создание обслуживающего флота для сбора с судов подсланевых вод, развитие товарного рыбоводства и пополнение биоресурсов, создание лесопитомников и восстановление лесных массивов после пожаров. Уточняется, что эти же мероприятия связаны с модернизацией систем жизнеобеспечения и ликвидацией накопленного ущерба экологии.

Кроме того, в Байкальске предлагается создание территории опережающего социально-экономического развития, индустриальных парков, реализация проектов, связанных со сбором и переработкой дикоросов, строительством тепличных комплексов, открытием реабилитационных центров и так далее.

В областном правительстве подчеркнули, что еще одним приоритетом для Приангарья направлением является развитие туризма. Предлагается создание туристско-рекреационного кластера прибайкальских территорий, строительство автодорог, развитие придорожного сервиса. Кроме того, речь идет о восстановлении и строительстве причальных сооружений, берегоукреплении, селезащиты в Байкальске. Есть планы по созданию и продвижению бренда Байкала, разработке приоритетных туристических маршрутов и стратегических документов в сфере туризма на Байкальской природной территории.

Также на заседании рабочей группы были озвучены предложения Бурятии. Врио главы республики Алексей Цыденов объяснил, что они связаны со строительством и реконструкцией очистных и причальных сооружений, строительством вспомогательных и научно-экспедиционных судов, созданием новых мусорных полигонов, модернизацией котельных с переводом на экологически чистые технологии. Бурятия планирует развивать на своей территории туристско-рекреационную инфраструктуру, разводить ценные породы рыб.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, целью национального проекта «Байкал: Великое озеро Великой страны» является построение единой системы управления озером Байкал для экологического и экономического развития Байкальской природной территории.

Напомним, согласно данным опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), каждый пятый житель России (19%) относит озеро Байкал к числу главных достопримечательностей, являющихся визитной карточкой России. Это второй по популярности ответ после Кремля (36%). При этом 62% опрошенных считают, что озеру Байкал грозит серьезная экологическая опасность и необходимо выделять средства из бюджета на его защиту.

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Проблемы, связанные с сохранением уникального озера, действительно существуют. В частности, ведется борьба по предотвращению обмеления Байкала. По состоянию на начало 2017 года средний уровень озера Байкал достигал 456,13 м ТО, что на 17см выше, чем на 10 января 2016 года.

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Еще одна существенная проблема — браконьерство. По данным Минприроды России, в связи с резким сокращением биомассы омуля в озере Байкал и ростом его закупочной цены наблюдается увеличение попыток незаконного лова

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов заявил, что «2017 год станет годом войны за экологию». «Сегодня ситуация на Байкале неутешительная: не решена проблема утилизации и переработки отходов жизнедеятельности населения, ухудшается экосистема озера Байкал, в том числе из-за значительного накопленного ущерба. В результате хозяйственной и стихийно-рекреационной деятельности с 2006 года в 2,5 раза снизилась популяция омуля», — прокомментировал он.

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Подробности о ситуации, складывающейся вокруг глубочайшего озера на планете, читайте в сюжете ИА REGNUM «Проблемы Байкала».