Среда, 01 Февраля 2017 года
00:12:20 МСК

Бречалов: Необходимо проанализировать эффективность ФЦП по озеру Байкал

Общество
Необходимо совместными усилиями Общероссийского народного фронта, Общественной палаты РФ и Минприроды проанализировать эффективность Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 гг.»

Москва, 31 января 2017, 20:16 — REGNUM  Анализировать эффективность Федеральной целевой программы нужно системно и на постоянной основе, заявил секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов в ходе совместного заседания Общественного совета при Минприроды России и представителей Общественной палаты, посвященного проблематике озера Байкал.

«2017 год станет годом войны за экологию. Сегодня ситуация на Байкале неутешительная: не решена проблема утилизации и переработки отходов жизнедеятельности населения, ухудшается экосистема озера Байкал, в том числе из-за значительного накопленного ущерба. В результате хозяйственной и стихийно-рекреационной деятельности с 2006 года в 2,5 раза снизилась популяция омуля», — отметил Александр Бречалов.

Он напомнил, что 2016 год начался с обсуждения проблем Байкала.

«В феврале 2016 года была проведена экологическая конференция ОНФ в Иркутске и Улан-Удэ. По итогам конференции в адрес правительства РФ было направлено 48 общественных предложений, из которых более 50% были проработаны Министерством природных ресурсов и экологии, и по ним были даны положительные заключения экспертов министерства. Например, была поддержана инициатива экспертов о дифференцированном подходе к формированию водоохраной зоны озера Байкал», — подчеркнул секретарь Общественной палаты Российской Федерации.

Также Александр Бречалов рассказал о возможности установления водоохранной зоны озера Байкал в соответствии с предложениями Института географии им. В. Б. Сочавы, согласно разработанной институтом схеме ландшафтного планирования.

«Было поддержано предложение экспертов, согласно которому лесовосстановительные работы должны проводиться всеми арендаторами, и благодаря данному решению будут сохранены сотни тысяч гектаров леса. Был поддержан так называемый законопроект «о «лесовосстановлении», — сообщил Александр Бречалов.

Однако есть вопросы, по которым до сих пор нет положительной динамики, особо отметил Александр Бречалов.

«Например, мы предлагали принять меры по обеспечению населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на побережье озера Байкал, а также судов эффективными и экологически безопасными технологиями очистки сточных вод. Тема очистных сооружений остается очень болезненной. Согласно ФЦП, строительству, модернизации и реконструкции подлежит 46 комплексов очистных сооружений общей стоимостью более 11 млрд руб., из них более 3,5 млрд руб. выделены на 2014 г., 2015 г. и 2016 г. В отчете об исполнении ФЦП сообщается о проделанной работе только на восьми очистных сооружениях. Из них только два объекта в 2015 году введены в эксплуатацию, но проведенная модернизация не отразилась на качестве очистки. На остальных шести очистных сооружениях работы не завершены», — подчеркнул Александр Бречалов.

Читайте ранее на эту тему: «Мусорная» проблема в Бурятии упирается в Байкал

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы Байкала
Главное сегодня
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
31.01.17
Эквадор: «Голосуем за того, кто похож на Киркорова»!
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
31.01.17
Юрий БаранчикШоколад пригорает: Последняя атака Порошенко
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Украина: газа у нас достаточно, «Газпром» зря волнуется
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
31.01.17
Аналитики уточнили, что будет с евро в феврале
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Швеция разрешила использовать порт Карлсхамна для прокладки Nord Stream — 2
Карлсхамн Швеция Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
В Монголии начался сбор пожертвований для спасения экономики страны
Улан-БаторМонголия Экономика Монголии Экономика
NB!
31.01.17
Суд над ополченцем ЛНР из Латвии пройдет в закрытом режиме
РигаЛатвия Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
31.01.17
Евро слабый, но рубль еще слабее
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Ученые: Древнейший предок животных и человека был «зубастым мешком»
ПекинКитай Научные исследования Наука
ещё главное