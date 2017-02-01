Бречалов: Необходимо проанализировать эффективность ФЦП по озеру Байкал

Москва, , 20:16 — REGNUM Анализировать эффективность Федеральной целевой программы нужно системно и на постоянной основе, заявил секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов в ходе совместного заседания Общественного совета при Минприроды России и представителей Общественной палаты, посвященного проблематике озера Байкал.

«2017 год станет годом войны за экологию. Сегодня ситуация на Байкале неутешительная: не решена проблема утилизации и переработки отходов жизнедеятельности населения, ухудшается экосистема озера Байкал, в том числе из-за значительного накопленного ущерба. В результате хозяйственной и стихийно-рекреационной деятельности с 2006 года в 2,5 раза снизилась популяция омуля», — отметил Александр Бречалов.

Он напомнил, что 2016 год начался с обсуждения проблем Байкала.

«В феврале 2016 года была проведена экологическая конференция ОНФ в Иркутске и Улан-Удэ. По итогам конференции в адрес правительства РФ было направлено 48 общественных предложений, из которых более 50% были проработаны Министерством природных ресурсов и экологии, и по ним были даны положительные заключения экспертов министерства. Например, была поддержана инициатива экспертов о дифференцированном подходе к формированию водоохраной зоны озера Байкал», — подчеркнул секретарь Общественной палаты Российской Федерации.

Также Александр Бречалов рассказал о возможности установления водоохранной зоны озера Байкал в соответствии с предложениями Института географии им. В. Б. Сочавы, согласно разработанной институтом схеме ландшафтного планирования.

«Было поддержано предложение экспертов, согласно которому лесовосстановительные работы должны проводиться всеми арендаторами, и благодаря данному решению будут сохранены сотни тысяч гектаров леса. Был поддержан так называемый законопроект «о «лесовосстановлении», — сообщил Александр Бречалов.

Однако есть вопросы, по которым до сих пор нет положительной динамики, особо отметил Александр Бречалов.

«Например, мы предлагали принять меры по обеспечению населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на побережье озера Байкал, а также судов эффективными и экологически безопасными технологиями очистки сточных вод. Тема очистных сооружений остается очень болезненной. Согласно ФЦП, строительству, модернизации и реконструкции подлежит 46 комплексов очистных сооружений общей стоимостью более 11 млрд руб., из них более 3,5 млрд руб. выделены на 2014 г., 2015 г. и 2016 г. В отчете об исполнении ФЦП сообщается о проделанной работе только на восьми очистных сооружениях. Из них только два объекта в 2015 году введены в эксплуатацию, но проведенная модернизация не отразилась на качестве очистки. На остальных шести очистных сооружениях работы не завершены», — подчеркнул Александр Бречалов.

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