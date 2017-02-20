Ленинградская область, 20 февраля, 2017, 18:34 — ИА Регнум. В многоэтажной деревне Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области на месте гаражного кооператива создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Сначала будет построен автовокзал, а в перспективе появится станция метро и пройдут железнодорожные и трамвайные пути. Соответствующий эскиз планировки территории сегодня, 9 февраля, был рассмотрен на заседании градостроительного совета Ленобласти, но отправлен на доработку, передает корреспондент ИА REGNUM.

Baranov Denis Кудрово

Как обещали ранее власти Ленобласти, в ближайшем будущем активно застраиваемый населенный пункт Кудрово получит статус города.

«Реализуется город на 80 тысяч жителей, где сегодня зарегистрировано 12 тысяч, а фактически проживает 40 тысяч. Проблема серьезная. Посчитана ли транспортная нагрузка на дороги? Я не понимаю, как подойдут пешеходы, как подъедет маршрутка», — вопрошал разработчиков главный архитектор Ленобласти Евгений Домрачев, комментируя недочеты эскиза.

Эскиз планировки территории ТПУ «Кудрово» не одобрили, поскольку члены градсовета, «не увидели пешеходные связи жителей Кудрово с ТПУ» и «взаимоувязки с объектами городской дорожной сети, железной дороги».

ТПУ Кудрово будет располагаться в границах муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского района, примыкая к автодороге М-18 «Кола» и гипермаркету «Мега-Икеа» и займет, ориентировочно, площадь 8 га на месте гаражного кооператива. Как посетовали разработчики эскиза планировки ООО «Студия 38», это единственный свободный и удобный участок для размещения ТПУ, поскольку остальные территории уже заняты жилищным строительством.

Согласно предложениям, ТПУ будет включать: вестибюль станции метрополитена «Юго-Восточная» («Кудрово»), автобусный вокзал, платформы железной дороги, остановки пассажирского транспорта общественного пользования, коммерческие помещения, перехватывающие парковки автомобильного транспорта и открытые автостоянки.

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По словам зампреда правительства по строительству Михаила Москвина, реализовываться проект ТПУ будет поэтапно. «Сначала будет построен автовокзал. Перевозчики сами готовы выступить инвесторами в его строительстве», — отметил он. Остальные этапы, в части строительства метрополитена, железной дороги и трамвайных путей, будут, по словам чиновника, зависеть от взаимодействия с Петербургом.

«Мы не можем сказать, будет ли там метро или нет — это решение зависит от Санкт-Петербурга. Но, в любом случае, закладываем возможность строительства там станции метрополитена. Но раз сделан подземный ход, рано или поздно метро появится», — уверен Москвин.

«Октябрьская железная дорога, «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» говорит о том, что здесь возможно организовать движение до железнодорожной станции «Ладожская», до метро «Ладожская». Мы стремимся, чтобы это было», — добавил он.

Также власти Петербурга и Ленобласти рассматривают возможность строительства в рамках ТПУ линии трамвая от станции метро «Улица Дыбенко» до деревни Новосаратовка. Реализация проекта предусматривает реконструкцию существующего перекрестка проспекта Солидарности и улицы Дыбенко с учетом строительства трамвайного путепровода через железнодорожные пути в створе улицы Дыбенко.

«Больной темой» будет, по мнению Москвина, земельный вопрос, поскольку, как уже говорилось, ТПУ предполагают разместить на участке, находящемся в собственности гаражного кооператива. «Скорее всего, основные гаражники — это жители Санкт-Петербурга. Но для этого есть законные процедуры. Основанием будет являться утвержденный проект планировки. На земельные участки будет наложено обременение по виду использования. Если участки находятся в частной собственности, идет процедура выкупа», — сказал Москвин.

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Как сообщало ИА REGNUM, деревня Кудрово, расположенная на юго-восточной границе Петербурга и Ленобласти, за восемь лет активной застройки фактически превратилась в продолжение Северной столицы.

Проведенный в рамках предпроектных проработок анализ существующей транспортной инфраструктуры в район Кудрово показал, что на данный момент въезд на его территорию осуществляется либо по переезду через железнодорожные пути Октябрьской железной дороги, расположенному с северо-западной стороны района в створе улицы Дыбенко, либо по территории ТРК «МЕГА Дыбенко» через существующую развязку с федеральной автомобильной дорогой Р-21 «Кола», что уже создает серьезные проблемы как для движения транспорта, направляющегося в жилые кварталы, так и для транзитного транспорта, следующего по федеральной автомобильной дороге «Кола».

«Не понравилось, что не видны пешеходные связи для проживающих в Кудрово. Не ясно, как именно пешеходы будут подходить к этому транспортно-пересадочному узлу», — пояснил Москвин основную причину, по которой эскиз планировки территории ТПУ был отправлен на доработку.

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Напомним также, власти региона и компания IKEA Centres Russia пришли к соглашению о модернизации существующего путепровода в сторону Кудрово с поэтапным подключением к улично-дорожной сети Кудрово. Проект развязки возле ТЦ «МЕГА Дыбенко» в Кудрово будет разработан уже до 1 июня 2017 года.

«ИКЕА готова сделать проект планировки линейной части развязки и проинвестировать часть средств. Есть промышленные и торговые предприятия, которые тоже нуждаются в развязке. Уверен, что нам удастся создать пул застройщиков, которые проинвестируют строительство», — добавил Москвин сегодня.