Кудрово под Петербургом получит хаб и подключение к Восточному радиусу

Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM В быстро развивающемся поселке Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области (на границе с Санкт-Петербургом) построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с автовокзалом, а также подключат дорожную сеть поселка к будущей трассе Восточного скоростного радиуса (ВСР). Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в правительстве Ленобласти.

Эскиз планировки ТПУ «Кудрово» рассмотрят 20 февраля на градостроительном совете региона. Предполагается, что ТПУ будет располагаться на площади более 52 га на границе Кудрово и Свердловского городского поселения, примыкая к федеральной трассе «Кола» (Мурманское шоссе) и гипермаркету «Мега-Икеа».

«Узел будет включать вестибюль станции метрополитена, остановочный пункт для маршрутного транспорта, парковку маршрутного транспорта, автобусный вокзал на 400 пассажиров с 15 перронами прибытия и отправления, коммерческие помещения, перехватывающую парковку автомобильного транспорта на 2,2 тыс. машиномест, три открытых автостоянки общей вместимостью 340 машиномест», — привели подробности будущего транспортного хаба в областной пресс-службе.

Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области оценила стоимость проекта ТПУ «Кудрово» в сумму свыше 7 млрд рублей. Проект предполагается реализовать за счет внебюджетных источников, начиная с 2021 года.

До конца февраля будут также рассмотрены предложения АО «Западный скоростной диаметр» по трассировке проектируемого Восточного скоростного радиуса (ВСР) — другое название «Восточный скоростной диаметр» (ВСД) — на территории Ленинградской области.

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Как сообщалось, новая скоростная трасса пройдет от действующего ЗСД в створе улиц Фаянсовая-Зольная через новый мост над Невой до КАД с выходом на Мурманское шоссе. По Ленобласти дорога пройдет через Новосергиевку и Мяглово, к ней также планируется подключение Ленинградской улицы из северного Кудрово.

«Новая скоростная трасса позволит значительно разгрузить Мурманское шоссе на въезде в Санкт-Петербург, а также соединит Кудрово с системой скоростных магистралей всей агломерации», — подчеркивает заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

Как сообщали ранее власти Петербурга, финансово-экономическая модель ВСД будет определена не раньше конца 2017 года. Реальным сроком начала строительства в Смольном называют середину или конец 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, деревня Кудрово, расположенная на юго-восточной границе Петербурга и Ленобласти, за восемь лет активной застройки фактически превратилась в продолжение северной столицы. Сегодня в Кудрово возводится сразу 11 жилых комплексов. «Пора думать о том, чтобы готовить документы вместе с администрацией поселения, чтобы данному населенному пункту все-таки присваивать статус города», — заявил в августе 2016 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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