Москва, 20 февраля, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Леопард избран талисманом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи. Право представить талисман Игр получил посол предстоящих соревнований Михаил Галустян, сообщили в Минобороны РФ.

Keven Law Леопард

«Мне безумно приятно быть послом, очень хочу попасть в Сочи и переживать за сборную. Талисманом избран леопард. Это животное символизирует силу и отвагу. Уверен, что леопард поможет российским спортсменам завоевать медали Игр», — сказал Галустян.

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Как сообщало ИА REGNUM, III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Россия принимает соревнования впервые. В программу вошли соревнования по семи видам спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание, ориентирование на лыжах. В соревнованиях примут участие спортсмены из 26 стран.

Напомним, решение о проведении Всемирных военных игр как аналога Олимпийских игр один раз в четыре года было принято Международным советом военного спорта в 1995 году. Тогда в Италии состоялись первые игры. CISM проводит летние, зимние и кадетские игры. Первые соревнования состоялись в 2010 году в городе Аоста (Италия), а кадетские — в том же году в Анкаре (Турция). Особенностью Всемирных военных игр является то, что в них могут принимать участие только спортсмены из числа кадровых военнослужащих в возрасте от 17 лет.