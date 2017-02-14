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Эстафету огня Всемирных военных игр возьмут под контроль

Спорт
Контролировать продвижение огня будут командующие войсками военных округов и Северного флота РФ
Эмблема Международных зимних военных игр — 2017
Иллюстрация: Mil.ru
Эмблема Международных зимних военных игр — 2017

Москва, 14 февраля 2017, 16:38 — REGNUM  Командующим войсками военных округов и Северного флота РФ поручено до 23 февраля взять под личный контроль проведение эстафеты спортивного огня III зимних Всемирных военных игр в Сочи, сообщили в Минобороны РФ.

Эстафета огня игр пройдет одновременно в пяти городах России 18 февраля — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Североморске, Хабаровске и Ростове-на-Дону. В общей сложности, 2017 факелоносцев передадут огонь из рук в руки в каждом регионе.

Торжественное слияние огней произойдет в Москве на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в Государственном кремлевском дворце. Далее спортивный огонь будет доставлен в Сочи. В рамках официальной церемонии открытия 24 февраля пройдет заключительный этап эстафеты протяженностью 2017 метров, затем будет зажжена чаша игр.

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Как сообщало ИА REGNUM, III зимние Всемирные военные игры — 2017 пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Это международное мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих, которое проходит один раз в четыре года. Россия принимает соревнования впервые. Ожидается, что в ходе соревнований будут разыграны 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях.

Эмблема Международных зимних военных игр — 2017
Иллюстрация: Mil.ru
Эмблема Международных зимних военных игр — 2017

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Напомним, решение о проведении Всемирных военных игр как аналога Олимпийских игр один раз в четыре года было принято Международным советом военного спорта в 1995 году. Тогда в Италии состоялись первые игры. CISM проводит летние, зимние и кадетские игры. Первые соревнования состоялись в 2010 году в городе Аоста (Италия), а кадетские — в том же году в Анкаре (Турция). Особенностью Всемирных военных игр является то, что в них могут принимать участие только спортсмены из числа кадровых военнослужащих в возрасте от 17 лет.

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Всемирные военные игры
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