«ПСЖ» и «Тулуза» сыграли вничью
Париж, 20 февраля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Футболисты «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграли вничью с командой «Тулузы» в матче двадцать шестого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 19 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 0:0.
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Футбольный мяч
Команды в ходе матча создали несколько опасных моментов, однако забитых мячей зрители так и не увидели.
После двадцати шести матчей в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. Клуб «Тулуза», набравший 34 очка, находится на восьмой позиции.
Чемпионат Франции. 26-й тур
«ПСЖ» (Париж) — «Тулуза» (Тулуза) — 0:0.
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