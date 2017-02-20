Париж, 20 февраля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Футболисты «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграли вничью с командой «Тулузы» в матче двадцать шестого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 19 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 0:0.

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Команды в ходе матча создали несколько опасных моментов, однако забитых мячей зрители так и не увидели.

После двадцати шести матчей в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. Клуб «Тулуза», набравший 34 очка, находится на восьмой позиции.

Чемпионат Франции. 26-й тур

«ПСЖ» (Париж) — «Тулуза» (Тулуза) — 0:0.

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