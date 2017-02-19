Санкт-Петербург, 19 февраля, 2017, 12:50 — ИА Регнум. В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга прихожанам предлагают подписаться против проката фильма Алексея Учителя «Матильда», который затрагивает тему романа балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В распространяемых листовках картину называют «клеветнической» и «попыткой деканонизации святого царя Николая, искажением и ревизией русской истории».

Подписи под обращением президенту Владимиру Путину собирает алтарник Храма страстотерпца цесаревича Алексия в Петергофе о.Владимир.

Прихожанам он рассказывает, что император Николай II и императрица Александра Федоровна вместе даже покупали и преподносили Кшесинской драгоценности к празднику.

«То есть, у них были нормальные взаимоотношения. Я понимаю, что им (создателям фильма) нужен пиар, «клубничка», но если бы речь шла о каком-то купце, то и ладно, всё выдумки. Но это царь, выдающаяся личность, человек, укрепивший Россию настолько, что в 1916 году ни у кого сомнений не возникало в ее мощи», — говорит священнослужитель.

По мнению алтарника, только ложь и предательство сгубили Николая и его семью. Фильм же Алексея Учителя с постельными сценами оскорбляет императора, выглядит провокацией, что очевидно по трейлеру, уверен о.Владимир.

Как сообщалось, утром 19 февраля состоялся крестный ход вокруг Исаакиевского собора, проведенный в поддержку передачи храма в пользование РПЦ. По предварительной оценке, в нем участвовало порядка 3 тысяч человек.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, художественный фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, увидит свет в октябре 2017 года. Депутат ГосдумыНаталья Поклонская («Единая Россия») дважды обращалась в Генпрокуратуру по поводу фильма, в том числе она просила проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных для работы над картиной.

В Генеральную прокуратуру России были направлены два заявления Алексея Учителя. По словам адвоката, команда картины получает угрозы в свой адрес, в связи с чем необходимо проверить действия общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» на экстремизм. Второе обращение касается Поклонской, которая, по мнению юриста, демонстрирует «специфическое понимание российского права».