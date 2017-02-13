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Комитет Госдумы по культуре осудил нападки на «Матильду»

Культура
Желание подменить собой органы государственной власти в определении допустимости того или иного художественного произведения наносит непоправимый ущерб общественной нравственности и является совершенно недопустимым

Москва, 13 февраля 2017, 12:18 — REGNUM  Комитет Госдумы по культуре выступил с официальным заявлением в связи со скандалом вокруг фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя — соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Парламентарии вынуждены констатировать, что в последнее время участились случаи болезненных противостояний, споров и даже агрессии, причиной которых являются события в сфере культуры.

«Мы заявляем, что не поддерживаем любые нападки, направленные на произведения искусства, на свободу творчества. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества», — говорится в документе.

Желание подменить собой органы государственной власти в определении допустимости того или иного художественного произведения наносит непоправимый ущерб общественной нравственности и является совершенно недопустимым, указали в нижней палате парламента.

«Только закон может ограничивать свободу творчества граждан, только закон защищает права и свободы граждан», — подчеркнули парламентарии, особо отметив, что профильный комитет «стоит на позиции закона и продолжит законотворческую работу по защите конституционных прав граждан Российской Федерации на свободу творчества, на участие в культурной жизни и на защиту произведений искусства от вандализма, на пользование учреждениями культуры и на доступ к культурным ценностям».

Отметим, что в комитет входят режиссеры Станислав Говорухин, Владимир Бортко, актриса Елена Драпеко, народный артист СССР Иосиф Кобзон, сын актера Сергей Боярский, спортсмен Марат Сафин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, художественный фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, увидит свет в октябре 2017 года. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») дважды обращалась в Генпрокуратуру по поводу фильма, в том числе она просила проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных для работы над картиной.

В Генеральную прокуратуру России были направлены два заявления Учителя. По словам адвоката, команда картины получает угрозы в свой адрес, в связи с чем необходимо проверить действия общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» на экстремизм. Второе обращение касается Поклонской, которая, по мнению юриста, демонстрирует «специфическое понимание российского права».

Действия неких экстремистов, угрожающих режиссеру Учителю и съемочной группе фильма «Матильда», являются совершенно недопустимыми, на возможные проявления агрессии в виде вандализма и нарушений закона государство будет реагировать жестко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте ранее в этом сюжете: Учитель готов объяснить Поклонской, почему та «будоражит некую дикую волну»

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