Хохфильцен, Австрия, 19 февраля, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Очередной инцидент с исполнением российского гимна на международном спортивном мероприятии произошел в австрийском Хохфильцене. На награждении мужской сборной РФ организаторы чемпионата мира по биатлону перепутали гимн России с композицией «Патриотическая песня» Михаила Глинки, которая была главным музыкальным символом РФ с 1991 по 2000 год.

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Российская мужская сборная по биатлону завоевала золото на ЧМ. Однако включить верную композицию на награждении организаторы не смогли. Спортсмены не растерялись и спели гимн самостоятельно. Об этом в своем Instagram рассказал комментатор Дмитрий Губеринев, который и вынес команде микрофон.

Вместе со спортсменами пели и российские болельщики. По завершении зрители стали громко аплодировать.

Сами организаторы объяснили такую ошибку техническими неполадками. Российским спортсменам были принесены извинения.

Как ранее передавало ИА REGNUM, на чемпионате мира по биатлону мужская команда России, в которую вошли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин, выиграла эстафету 4×7,5 километра. Преодолеть дистанцию удалось за 1 час 14 минут 15 секунд. Второй прибыла команда Франции, третьей — австрийская.

Отметим, что это не первый инцидент с исполнением российского гимна на крупном спортивном состязании. В начале февраля на финальном матче по хоккею с мячом в шведском Сандвикене между командами России и Швеции исполнительница российского гимна не смогла в точности воспроизвести слова песни.