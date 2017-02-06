На финальном матче по бенди исполнительница гимна РФ забыла слова

Сандвикене , Швеция, , 01:20 — REGNUM На финальном матче по хоккею с мячом в шведском Сандвикене между командой России и Швеции исполнительница российского гимна не смогла в точности воспроизвести слова песни. Однако, как отмечается, исполняла гимн шведка, для которой русский язык не родной. В то же время хоккеисты и болельщики постарались поддержать девушку.

Финальная игра российской и шведской команд проходила на крытом стадионе «Йоранссон Арена». Певица, исполнявшая российский гимн, а капелла, перепутала некоторые слова и от волнения замолчала на несколько секунд.

Отмечалось, что после этого с трибун послышался свист. Однако позднее президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник сообщил, что болельщики не освистывали исполнительницу гимна России перед финальным матчем чемпионата мира.

Скрынник отметил, что во время исполнения гимна произошла какая-то техническая неполадка и певица немного растерялась, однако все же продолжила исполнять гимн.

Сама певица извинилась за свою ошибку. А после завершения гимна с трибун раздались громкие аплодисменты.

Напомним, что матч закончился со счетом 3:4 в пользу шведов.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России уступила Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом