Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Украина является одним из приоритетных направлений для новой администрации США. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил президент Украины Петр Порошенко после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом на полях Мюнхенского саммита.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Был еще раз получен мощный сигнал о том, что США находятся рядом с Украиной, что для новой администрации США Украина находится среди первых приоритетов», — сказал глава украинского государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля вице-президент США Майкл Пенс в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия должна нести ответственность за свои «действия» на Украине.

«Мы должны сделать так, чтобы РФ несла ответственность, и требовать выполнения минских соглашений», — заявил Пенс.

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