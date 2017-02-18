Суббота, 18 Февраля 2017 года
14:10:25 МСК

Пенс: Россия должна нести ответственность за «действия на Украине»

Политика
За какие действия вице-президент США не уточнил
Угрозы дяди Сэма
Иллюстрация: Pixabay.com
Угрозы дяди Сэма

Мюнхен, Германия, 18 февраля 2017, 13:34 — REGNUM  Вице-президент США Майкл Пенс, возглавляющий американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Российская Федерация должна нести ответственность за свои действия на Украине. Такое заявление он сделал сегодня, 18 февраля, в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы должны сделать так, чтобы Россия несла ответственность, и требовать выполнения минских соглашений, чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался», — заявил Пенс.

Напомним, с самого начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ США твердят, что Россия якобы участвует в украинском конфликте, а полуостров был «аннексирован». При этом так никто и не предоставил реальных доказательств российского военного присутствия в Донбассе, а народы Крыма вернулись в состав России через референдум.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мюнхенская конференция по безопасности
Главное сегодня
NB!
18.02.17
Владислав КраевИсаакием по Полтавченко
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
18.02.17
Эквадор: выборы еще не начались. Наблюдатели уже заявляют о фальсификациях
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
18.02.17
В Карабахе укрепляют президентское правление: референдум пройдёт 20 февраля
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
18.02.17
Владимир Добрынин Генерал Флинн: жертва, запланированная Трампом
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
18.02.17
Станислав ТарасовСША и Израиль бросают Ирану в лицо перчатку
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
18.02.17
Дмитрий ТёткинКак завести семью на необитаемом острове?
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
18.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Проспект Мира»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
18.02.17
Виктория БабаеваFerrari: недоучка, создавший стиль жизни
МоденаИталия REGNUM: ничто не забыто Техника
NB!
18.02.17
Сергей КузьмичёвКорсунь-Шевченковское сражение. Днепровский Сталинград
Корсунь-ШевченковскийУкраина REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
18.02.17
ЮНИСЕФ: Миллион детей в Донбассе нуждается в срочной гуманитарной помощи
Нью-ЙоркСША Гражданская война на Украине Общество
NB!
18.02.17
Светлана ШаповаловаНесчастный дебошир и пират: подлинный отец Робинзона Крузо
Лоуэр ЛаргоВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
17.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17: результаты и перспективы / 2
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
17.02.17
«Трамп заставит Кремль уважать Киев»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Китай хочет построить солнечные станции в зоне Чернобыльской АЭС
ПрипятьУкраина «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
17.02.17
Украина решила атаковать Донецк
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Ашот ПогосянКак интеллигенция развалила страну
МоскваРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
17.02.17
«Если Сирия – военный полигон РФ, то Калининград – полигон идеологический»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
17.02.17
Рязань как зеркало Калуги: пособие и.о. рязанского губернатора
КалугаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Трамп открыл для ЕАЭС окно возможностей, но ненадолго» — интервью
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Экономика
NB!
17.02.17
Госдума просит Медведева изменить финансирование отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Общество
NB!
17.02.17
Жириновский рассказал, чем ему обязан Трамп
МоскваРоссия Выборы в США Политика
ещё главное