Санкт-Петербург, 17 февраля, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Принимая решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не согласовал его с президентом Владимиром Путиным. Это вызвало острый общественный конфликт, который может быть сглажен в формате совместного пользования собором церковью и городом. Другим следствием конфликта может стать отставка губернатора, сообщает 17 февраля РБК со ссылкой на источники в органах власти.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

О том, что решение Смольного по Исаакиевскому собору не было согласовано с президентом, агентству сообщил федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. В Смольном отказались комментировать анонимную информацию о том, что решение по Исаакию якобы было принято без согласования с Кремлем.

Социологические опросы показали, что большинство петербуржцев не поддерживают принятое в начале января решение губернатора о передаче собора, однако жители других регионов России, наоборот, в основном одобрили передачу Исаакия в руки церкви. Такой расклад дополнительно осложнил поиск приемлемого решения конфликтной ситуации.

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«Собеседник РБК, близкий к Кремлю, рассказал, что ситуация вокруг Исаакиевского собора обсуждается в администрации президента. Кремль, говорит собеседник, оказался в сложном положении: отказать РПЦ в передаче собора было бы неправильно, но проблему, связанную с недовольством жителей и деятелей культуры, решить надо», — пишет издание.

По его данным, власти склоняются к варианту совместного пользования Исаакиевским собором со стороны города и церкви, по модели храма Христа Спасителя, который находится в совместном пользовании Москвы и РПЦ.

При этом политологи считают, что история с Исаакиевским собором может окончиться и досрочной отставкой губернатора Санкт-Петербурга, на которого федеральный центр возложит ответственность за непродуманное решение, приведшее к социальному конфликту.

Как сообщалось, сегодня, 17 февраля, патриарх Кирилл заявил, что передача властями Санкт-Петербурга Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в год столетия февральской и октябрьской революций 1917 года призвана стать символом «примирения нашего народа».

«Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора», — сказал патриарх. По его мнению, красота Исаакиевского собора трогает сердца людей любых национальностей и вероисповеданий. Он выразил надежду, что возвращения собора, злые помыслы тех, что «делают из дома молитвы причину раздора», будут остановлены.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. 1 февраля большинство депутатов Заксобрания Петербурга поддержало решение о передаче Исаакиевского собора в руки РПЦ и попросило министра культуры РФ Владимира Мединского ускорить этот процесс. Однако в Минкультуры в тот же день ответили, что не могут влиять на ситуацию, которая находится в компетенции властей Петербурга.

Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакиевский собор должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора.

Оппоненты передачи собора церкви возмущены тем, что в отсутствии необходимого документа Георгий Полтавченко распорядился готовиться к его выполнению. Это решение они попытались оспорить в суде, однако суд не принял иск к рассмотрению. В городе прошло уже несколько массовых протестных акций против передачи Исаакиевского собора РПЦ.