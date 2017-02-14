Социологи выяснили, как петербуржцы относятся к передаче Исаакия РПЦ

Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Лишь около 17,8% петербуржцев поддерживают передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Такие данные социологического исследования 14 февраля представила директор «Фонда политической культуры» Анна Хмелева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным опроса, 57,1% петербуржцев не хотят передачи собора в руки РПЦ. Еще 25% опрошенных выбрали вариант ответа «всё равно».

Социологи в период с 5 по 7 февраля опросили более 1 тысячи человек. Среди респондентов оказалось 54% женщин и 46% мужчин, 42% обладают средне-специальным образованием, 44% окончили высшее учебное заведение.

Примерно половина опрошенных назвала себя верующими, половина — неверующими. Однако не этот фактор определает отношение людей к решению городских властей. Так, против передачи Исаакия в руки РПЦ выступили 42,6% верующих участников опроса. При этом 33,6% неверующих респондентов высказались за передачу собора церкви.

Наиболее частым аргументом против передачи стал тот факт, что Исаакий является центральной достопримечательностью Петербурга, отличным музеем с интересными экскурсиями. Таким он и должен оставаться, считают 22% респондентов. Еще 17% отметили, что Исаакий приносит хороший доход в городской бюджет, РПЦ же не сможет его содержать, казна также обеднеет. Около 7% заявили, что «церквей и так много, на всех верующих хватит», и 7,3% уверены, что «церковь интересуют только доходы от Исаакия». Высказывалось также опасение, что представители других религий перестанут ходить в Исаакиевский собор, если он перейдет РПЦ.

Среди сторонников передачи собора 14% полагают, что храм в принципе должен принадлежать РПЦ, 2,8% считают, что Исаакий должен стать «большой, красивой церковью в центре с бесплатным входом». Еще около 16% опрошенных затруднились аргументировать свою позицию.

Возрастные группы в ходе опроса были представлены равномерно. Стоит отметить, что, если среди противников передачи собора женщин и мужчин оказалось примерно поровну, то среди сторонников женщин оказалось в два раза больше, чем мужчин, — 12% против 5,8%.

Кроме того, самыми активными противниками передачи Исаакия РПЦ оказались люди в возрасте от 18 до 54 лет, самыми активными сторонниками — петербуржцы в возрасте от 55 лет и старше. Тем не менее, реальный показатель пожилых противников передачи все равно выше, чем показатель сторонников: в этой возрастной группе более 15% выступают против идеи отдать собор, за высказываются менее 10%.

Добавим, как отмечал ранее в своей статье на сайте ИА REGNUM Михаил Демурин, «уже сам по себе перенос связанной с православной церковью тематики в конфликтную политическую плоскость — это плохо, но ещё хуже то, что вопрос об Исаакии не стал, а был сделан яблоком общественного раздора».

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