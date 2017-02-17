Ивановская область, 19 ноября, 2014, 16:08 — ИА Регнум. В Ивановской области завершено строительство нового дома для переселения граждан из аварийного жилья. Новые квартиры получат 30 семей из Лежневского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 ноября в пресс-службе правительства региона.

По информации пресс-службы, общая стоимость строительных работ составила более 30 млн рублей, из которых 14,3 млн рублей — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 13,7 млн рублей выделено из федерального бюджета и 2,1 млн рублей — из местного.

В новых квартирах будет жить 61 человек. Дом для них начали строить в январе этого года. Ключи от нового жилья 19 ноября вручил лежневцам губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Напомним, в июле 2013 года Фондом ЖКХ было одобрено две заявки Ивановской области. В результате регион получит 421,4 млн рублей, в порядке софинансирования также выделено 488,4 млн рублей из областного и муниципальных бюджетов. Эти средства будут направлены на переселение 1 тыс. 879 граждан из 114 аварийных домов.

Кроме того, в августе 2014 года правлением Фонда ЖКХ по этапу реализации программы 2014 года одобрена заявка Ивановской области на предоставление 295,3 млн рублей. В августе 30% от этой суммы поступили в регион. Они были перечислены в бюджеты муниципальных образований для проведения конкурсных процедур на закупку или строительство жилья.