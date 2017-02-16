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«Бавария» уничтожила «Арсенал» в 1/8 Лиги Чемпионов

Спорт
«Бавария» провела по-настоящему качественный матч с «Арсеналом». Чтобы пройти в четвертьфинал ЛЧ осталось не проиграть в ответном матче с разницей более, чем в 4 мяча

Берлин, 16 февраля 2017, 00:37 — REGNUM  15 февраля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между командами «Бавария» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу мюнхенцев.

На 11-й минуте матча голландский вингер Арьен Роббен открыл счет в матче потрясающим крученым ударом в дальнюю шестерку с 30-ти метров — 1:0.

На 30-й минуте матча чилийский форвард Алексис Санчес сравнял счет с добивания после нереализованного пенальти — 1:1.

В начале второго тайма форвард сборной Польши Роберт Левандовски снова вывел «Баварию» вперед ударом головы после навеса Филиппа Лама — 2:1.

Через 3 минуты талантливый испанский хавбэк Тьяго Алькантара забил третий мяч своей команды после прекрасного паса пяткой Роберта Левандовски — 3:1.

На 63-й минуте матча Тьяго оформил дубль ударом из-за пределов штрафной площади после углового удара — 4:1.

В конце матча немецкий оттянутый форвард Томас Мюллер забил гол третьим своим касанием в этом матче после выхода на замену вместе Роберта Левандовски — 5:1.

«Бавария» провела по-настоящему качественный матч с «Арсеналом». Чтобы пройти в четвертьфинал ЛЧ осталось не проиграть в ответном матче с разницей более, чем в 4 мяча.

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Лам, Алаба, Алькантара, Роббен, Коста, Алонсо, Видаль, Левандовски.

«Арсенал»: Оспина, Гиббс, Косельни, Мустафи, Беллерин, Окслейд-Чемберлен, Ивоби, Коклен, Джака, Озил, Санчес.

Главный арбитр матча: Милорад Мажич.

Голы: Роббен 11 — 1:0, Санчес 30 — 1:1, Левандовски 53 — 2:1, Алькантара 56 — 3:1, Алькантара 63 — 4:1, Мюллер 89 — 5:1.

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