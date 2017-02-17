Москва, 17 февраля, 2017, 13:50 — ИА Регнум. В феврале российские банки начали очередной раунд снижения ставок. По традиции, «застрельщиком» выступил Сбербанк, опустивший ставки по кредитам, ипотеке и депозитам. Вслед за ним эстафету подхватили и остальные банки, снизившие ставки на 0,5−1%. В целом, это было ожидаемо, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

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«Участники рынка ждут от Центробанка России снижения ключевой ставки на ближайшем заседании 24 марта. При этом впервые с декабря 2014 года (момента валютного шока) ставки уйдут от двухзначных значений. В пользу этого говорит низкий уровень инфляции, а также чрезмерное усиление рубля. Последнее объясняется, в том числе, высоким уровнем ключевой ставки Центробанка, что делает рубль привлекательной валютой для спекулянтов в качестве валюты carry trade. Понижение ставки назрело хотя бы для охлаждения пыла спекулянтов. Чересчур сильный рубль негативен для российской экономики — об этом уже не раз говорили представители правительства», — пояснил Ткачук.

«Что же делать населению страны в ситуации снижения доходности вкладов? Депозиты, конечно, — безрисковый инструмент, они застрахованы государством, но их доходность опустилась до 6−7% годовых. Это выше, чем официальный уровень инфляции в 5%, но заметно ниже, чем было два года назад. Активно покупать доллары после того, как в феврале он упал на 5%, граждане не спешат, отметил эксперт. — Классический вариант — покупки недвижимости, учитывая снижение покупательной способности населения, вряд ли принесёт высокую доходность в обозримом будущем».

«Скорее всего, стоит обратить внимание на облигации российских эмитентов. Так, доходность государственных ОФЗ составляет 8−9%, а корпоративных российских эмитентов превосходного качества («РЖД», «Роснефть», «МТС», «ВТБ», «Газпромбанк», Сбербанк) порядка 10%. Безусловно, у населения ещё живы воспоминания о крахе государственных облигаций ГКО в 1998 году. Но мне кажется, людям стоит пересмотреть своё отношение к ОФЗ», — высказал свое мнение Ткачук.

«В экономике России сейчас другая ситуация — цены на нефть находятся на комфортных для бюджета $55 за баррель. Кроме того есть накопленные резервные фонды, так что говорить о неспособности страны выполнять свои долговые обязательства резонов нет», — считает эксперт.

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